Daniel Filmus criticó la postura del ex presidente afirmando que “firmó un comunicado con el Reino Unidos donde cede elementos fundamentales como recursos naturales”.

El secretario de las islas Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus, consideró hoy que el ex presidente Mauricio Macri “bajó el nivel de intensidad del reclamo” por las Islas Malvinas, y señaló que tiene una “tarea enorme” en ese sentido: retomar una “política integral para la zona defendiendo la riqueza y la soberanía argentina”.

“Tenemos una tarea enorme por delante: una política integral para toda la zona que hace a la riqueza y a la soberanía argentina”, dijo el funcionario en declaraciones a CNN Radio.

En ese marco, Filmus señaló que “hay que seguir insistiendo en los foros internacionales con nuestro reclamo por la soberanía de Malvinas para que el Reino Unido cumpla con lo que dice la resolución de las Naciones Unidas”.

“Queremos retomar el diálogo entre Argentina y el Reino Unido. No sabemos cuánto tiempo va a llevar, pero estoy seguro de que Argentina puede recuperar la soberanía sobre Malvinas”, afirmó.

En tanto, consideró que el ex presidente Macri “bajó el nivel de intensidad del reclamo por la soberanía de Malvinas” y agregó: "Lo que hizo fue esconderlo, no hacerlo explícito todas las veces que podría haberlo hecho. Firmó un comunicado conjunto con el Reino Unidos donde claramente cede elementos fundamentales como recursos naturales, pesca, hidrocarburos, minerales, la biodiversidad, que es de los 44 millones de argentinos. Dejó de hacer reclamos y defender intereses”, aseveró el ex ministro de Educación.

En ese sentido, Filmus consideró que el ex mandatario “tuvo con los países del norte algo así como el síndrome de Estocolmo: imaginar que si les cae simpático y cede a presiones, ellos van a tener buena actitud hacia nosotros; todo lo contrario, aprovecharon para avanzar y consolidar sus posiciones en Malvinas”.