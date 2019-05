La periodista de Página 12 hablará sobre su último libro y mucho más el próximo sábado en el Centro Cultural El Telégrafo.

Una de las voces autorizadas del feminismo, la periodista de Página 12 Luciana Peker, presentará su nuevo libro, “La revolución de las hijas”, el próximo sábado por la tarde en el Centro Cultural El Telégrafo de la localidad de Monte Grande.

La charla en el espacio ubicado en Leonardo N. Alem 275 (a dos cuadras de la estación) comenzará a las 16 y la entrada será libre y gratuita. Según adelantaron los organizadores, moderarán el encuentro la escritora Gabriela Borrelli y la comediante Ale Bavera.

A días de que desembarcara por octava ocasión el proyecto de ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la discusión sobre el aborto no faltará en la jornada, al igual que el análisis sobre el avance del movimiento feminista y la exposición a las violencias cotidianas visibles e invisibles que tienen que soportar las mujeres.

“La revolución de las hijas” es una expresión que acuñó Luciana Peker después de años y años de trabajo y publicaciones sobre la temática de género, mientras practicaba en su casa el discurso que daría al día siguiente en un plenario de la Cámara de Diputados.

El término se asentó y marcó un antes y después en la narrativa feminista. La autora ahora dice: “La revolución de las hijas me emociona, me interpela, me pasa por encima. Me da mucho orgullo. La revolución de las hijas es el presente y también el futuro”.