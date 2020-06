El defensor de San Martín de Burzaco Nahuel Benavente que, si se dan por terminado los torneos, la mayoría de los jugadores del ascenso se quedarán sin trabajo y remarcó que será “muy difícil” volver luego de estar parado seis meses.

En medio de la incertidumbre que reina en el fútbol argentino, el defensor de San Martín de Burzaco Nahuel Benavente dio detalles sobre la realidad de los jugadores del Ascenso en caso de que se den por terminado los torneos y remarcó que, de concretarse eso, “muchos jugadores se quedarán sin trabajo” y a un gran número “lo llevarían hacia el retiro”.

Con este contexto, el marcador central remarcó que la clave para que eso no suceda es que, una vez que las condiciones sanitarias lo permitan, se puedan terminar todos los torneos en la cancha. “Eso es lo que asegurará la fuente de trabajo de todos los futbolistas”, remarcó.

“Si bien es una postura personal, ya que futbolistas de otros equipos pueden considerar que se deben jugar los Reducidos porque sus equipos están dentro de esa lista, yo quiero que siga el torneo porque nos dará la posibilidad a todos los jugadores a seguir trabajando. Es que si se juegan solo los Reducido, solo una pequeña porción seguirá trabajando y otra, la más grande, se quedará en la calle”, señaló durante una charla con Diario La Unión.

Y sobre su idea, profundizó: “Esto también ayuda a que el futbolista tenga la posibilidad de jugar el año que viene, ya que estar parado por más de seis meses afecta muchísimo y eso también influirá a futuro. Es que una vez que estás varios meses parado, se hace complicado volver a jugar. Por eso, si vuelve la actividad, todos nos podríamos mostrar”.

Esta situación no es la única complicación que nota el defensor de San Martín en medio de este panorama. También marca como un aspecto negativo la suspensión de los descensos a partir de la próxima temporada. Y su postura tiene una explicación. “Si sacan los descensos, muchos jugadores tendrán que dejar de jugar porque se desvalorizarán. Los clubes podrán jugar con chicos o jugadores más baratos y todo esto termina perjudicando al jugador más experimentado. Por eso estoy seguro que esto llevará al retiro a muchos jugadores, hasta yo lo llegué a pensar”, comentó el defensor de 31 años, que el 30 de junio termina su contrato con el club de Burzaco.

Por último, Benavente se refirió a su futuro en San Martín y remarcó que, “si no hay competencia, será muy difícil” mantener las fuentes de trabajo, algo que sucede en la mayoría de los clubes del ascenso argentino, pero remarcó que todavía no hay nada concreto. “Hasta no saber qué pasará realmente después del 30 de junio, no pueden tomar decisiones. La realidad es que hoy no se sabe nada, yo creo que esta semana se tiene que resolver. Todavía hay muchas cosas por solucionar”, remarcó.