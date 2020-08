Amalia Granata, en una entrevista radial con Marcelo Polino, reveló sus extraños métodos para alejar para siempre a las personas que quiere tener cerca.

"Yo enterré a gente que no quería más en mi vida", confesó la legisladora santafesina.

"Anotás el nombre o lo que uno no quiere y lo enterrás. Tiene que ir a la tierra. También, uno puede poner sus deseos... Es lo bueno y lo malo”, explicó sobre su rito la ex de Robbie Williams.

Además, hizo una aclaración: “Esto no es brujería, ni le pasa nada a la persona que vos enterrás el nombre... No es que le deseás el mal". ¿Si no es brujería, que es?