Diego Maradona bancó a los jugadores del Ascenso y pidió armar "un fondo común" para ayudar a los futbolistas de las categoría menores, lo más afectados por la pandemia.

Las declaraciones de Carlos Tevez generaron malestar en los jugadores del Ascenso, muchos le salieron al cruce y lo contraatacaron, ya que no estaba de de acuerdo que “los jugadores pueden vivir sin cobrar seis meses”. Y ahora una voz de peso, de las más autorizadas, se hizo oír: la de Diego Maradona. El astro bancó a “los pibes del ascenso” y resaltó que “los jugadores que ganaron mucha ‘guita’ hoy deberían armar un fondo común” para ayudar a los de las categorías menores, lo más afectado por el parate del fútbol por la pandemia del Coronavirus.

En el portal de Infobae, el actual entrenador de Gimnasia de La Plata resaltó que el mundo del fútbol se mueve por “los jugadores”, ya que son los “generan” dinero. “Sin nosotros, los futbolistas, esto sería una calesita vacía, daría vueltas y nadie la miraría”, remarcó.

"Muchos pibes se rompieron, quedaron sin un mango y sin embargo siguieron poniendo la cara por los clubes. Hoy es momento que ellos tengan la contención que se merecen y que los clubes les garanticen sus salarios", señaló Maradona, el jugador más representativo del fútbol argentino.

El oriundo en Fiorito fue más allá. "Hay algunos que ahora se hacen los 'boludos' y quieren aprovechar este momento para no pagar y vienen con quilombos desde hace años, parece que siempre tuvieron una pandemia en sus clubes", remarcó el Diez, claro y contundente, al tiempo que le dio su apoyo a “muerte” a Sergio Marchi, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados. “Muchos le pegan pero es el tipo que siempre pone la cara por los jugadores. Yo me comprometí a laburar mano a mano con él. Nunca dejé en banda a los jugadores y no lo voy a hacer ahora", agregó.

Y tras señalar que está disputo a “colaborar” con los DTs del ascenso, concluyó: "Los jugadores tienen que cobrar para comer. Hay jugadores que pueden no cobrar un tiempo, es cierto y lo sabemos, pero hay otros que no pueden no cobrar ni siquiera un mes y a esos los clubes le tienen que pagar. Que busquen la manera, con la ayuda de todos, pero ellos tienen que cobrar”.