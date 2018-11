La gira por Europa no le da buenos resultados a los argentinos, que esta vez perdieron contra los Galos -rivales en la fase preliminar del próximo Mundial- por 28-13 en Lille. El único try fue anotado por Ramiro Moyano en el inicio del partido.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, perdió este sábado frente a su par de Francia por 28-13 en Lille, en el marco de la gira europea que comenzó con derrota ante Irlanda. El partido, disputado en el Stade Pierre Mauroy fue dirigido por el neocelandés Glen Jackson y tuvo un parcial favorable para al local por 11-10.

Este traspié le debe de servir a Mario Ledesma para pulir detalles, ya que ambos seleccionados se verán las caras en la etapa clasificatoria del Mundial de Japón 2019, el 24 de septiembre, en la ciudad de Pekín.

El seleccionado Galo cortó una racha adversa de cinco derrotas consecutivas, al vencer merecidamente a Los Pumas basando su juego con un claro dominio en el scrum en el primer tiempo y en la parte complementaria en el juego de contacto.

Los Pumas golpearon de arranque con un try de Ramiro Moyano (el único del juego), pero Francia se recuperó y apoyó con Teddy Thomas. Los puntos del primer tiempo se completaron con un gol y penal de Nicolás Sánchez y dos penales de Baptiste Serin.

En el complemento descontó Sánchez (penal), pero los Galos se despegaron en el marcador con dos tries, convertidos por Teddy Thomas y Guilhem Guirado, mientras que Serin sumó dos goles y un penal para liquidar el partido.

Síntesis

Francia: Maxime Medard; Teddy Thomas, Mathieu Bastareaud, Gael Fickou y Yoann Huget; Camille Lopez y Baptiste Serin; Louis Picamoles, Artur Iturria y Wenceslas Lauret; Yoan Maestri y Sebastien Vahaamahina; Cedate Gomes Sa, Guilhem Guirado (capitán) y Jefferson Poirot. Entrenador: Jacques Brunel

Ingresaron: Benjamin Fall, Rabah Slimani, Dany Priso, Mathieu Babillot, Camille Chat, Antoine DuPont, Anthony Belleau y Paul Gabrillagues.

Argentina: Emiliano Boffelli; Ramiro Moyano, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Bautista Delguy; Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou; Javier Ortega Desio, Guido Petti y Pablo Matera (capitán); Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Santiago Medrano, Agustín Creevy y Santiago García Botta. Entrenador: Mario Ledesma.

Ingresaron: Juan Pablo Zeis, Julián Montoya, Mariano Galarza, Tomas Lezana, Matias Moroni, Rodrigo Bruni, Lucio Sordoni y Tomás Cubelli.

Tantos PT: 2m. try Moyano convertido por Sánchez (A), 7m. penal Serin (F), 10m. penal Sánchez (A), 26m. try Thomas (F) y 32m. penal Serin (F). Tantos ST: 5m. penal Sánchez (A), 8m. try Thomas convertido por Serin (F), 26m. try Guirado convertido por Serin (F) y 28m. penal Serin (F).

Estadio: Stade Pierre Mauroy (Lille). Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda).

Asistentes: Ellan Davies (Gales) y Matthew Carley (Inglaterra).

