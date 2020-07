El DT de Lanús marcó postura respecto a la posibilidad de regresar a las canchas en septiembre. “Se corre riesgo en la salud del futbolista y pueden haber lesiones”, dijo.

En medio de las posturas opuestas en Conmebol, el Ministerio de Salud y la AFA, el DT de Lanús opinó sobre la posibilidad de regresar a las canchas en septiembre. “Los jugadores necesitan dos meses para volver”, dijo.

Luis Zubeldía marcó su posición sobre el estado físico de los futbolistas tras más de cuatro meses sin una actividad normal de entrenamiento. “Hoy el jugador es muy profesional, no me imagino que vuelvan muy mal pero es real que llevan un tiempo sin trabajar en cancha y eso se puede observar en la pérdida de masa muscular. Depende también de cada cuerpo pero, en principio, si sos profesional, consciente y conoces tu cuerpo, no deberías volver mal”, indicó.

Aunque, claro está, los contrastes entre los distintos planteles e, inclusive, dentro de cada grupo de futbolistas son muy marcados y esa diferencia puede ser notoria al momento del reencuentro. “Una cosa es ser jugador de River y Boca y otra es ser de Lanús. Este es un plantel muy heterogéneo y, por ejemplo, no todos tienen el mismo espacio para entrenar. Tratamos de que las prácticas por Zoom sean algo adaptable a la situación de cada uno y estarles atrás como cuerpo técnico pero es muy difícil. Hoy estas lejos de la realidad del jugador como cuerpo técnico”, remarcó Zubeldía.

Y agregó: “Tengo jugadores que viven en un espacio chico o en un departamento. La mitad del plantel diría que está en una situación similar, más allá de las variantes de edades que también tenemos”.

El DT también hizo referencia a la postura de Conmebol sobre el regreso y se distanció de los pedidos de algunos protagonistas por la vuelta en lo inmediato. “Si la idea es mover la industria del futbol, se va a jugar igual. El tema de la masa muscular para mí es importante y no se está teniendo tan en cuenta. Se corre riesgo por la salud del jugador. Es un tema sensible que depende de un Ministerio de Salud que defina. Yo soy de la idea que de tenemos que entrenar todos los clubes al mismo tiempo y ninguno tiene que tener privilegios”, expresó.