Vanina y Leonel están llenos de expectativas, y dicen que están cuidadosos, pero tranquilos. Confirmaron los nombres elegidos para las nenas y el club del cual las pequeñas ya son socias honoríficas.

La pareja de Lomas que espera trigemelas transita la semana 32 del embarazo y los médicos esperan llegar a la 34 ya que todo va "excelentemente bien". Por eso, a pocos días días del parto, Vanina Catalá Ortmann y Leonel Chainski contaron cómo están y adelantaron los nombres y clubes de fútbol de las nenas.

"Vani está muy bien, se estuvo cuidando mucho con las comidas, el consumo de sal sobre todo para mantener la presión estable. La semana pasada estuvimos internados por algunas contracciones, pero por ahora todo es normal y las nenas están en perfectas condiciones", adelantó Leonel, el papá que está ansioso por conocer a sus hijas, un caso excepcional que según profesionales se da cada 200 millones.

Las trigemelas están siendo controladas todo el tiempo porque los embarazos múltiples requieren de mayores cuidados. Como primicia, Leonel contó que ya tienen los nombres de las pequeñas y hasta los clubes de fútbol de los que serán hinchas.

"Se van a llamar Julieta, Victoria y Delfina y está decidido por toda la familia que serán hinchas de Temperley y de Independiente", confirmó.

Los dos clubes se debe a que los tíos maternos de las nenas son fanáticos de "El Rojo" y respecto a "El Gasolero", Leonel afirmó que es el club de barrio al que quieren mucho y adelantaron que las tres ya son "socias honoríficas".

Aunque Leonel es de Racing entendió que la pasión de sus cuñados es muy fuerte y les cedió la posibilidad de tener a sus sobrinas hinchas de su mayor rival de Avellaneda que es Independiente: "Entiendo que ahí no iba a poder lidiar con ellos y tuve que acceder porque la verdad que no soy tan fanático de mi club como lo son ellos del suyo", explicó.

EL EMBARAZO Y EL PARTO EN MEDIO DE LA PANDEMIA. Aunque aún no saben exactamente cómo deberán ingresar al quirófano cuando Vanina transite el parto, Leonel dijo que están tranquilos: "No tenemos miedo, sí tenemos cuidado, tampoco estamos paranoicos con todo esto del Coronavirus porque somos conscientes, pero la tensión nuestra esta puesta en otra lugar".

Pero la cuarentena también le sirvió a Leonel para poder preparar la casa para recibir a las tres niñas: "Trabajé mucho durante todo este período del aislamiento social porque me dediqué a hacer todo yo. Puse mosaicos, levanté paredes y ahora sólo me queda pintar".

Como ambos son docentes, Leonel se dedicaba a la casa en sus momentos libres. "La verdad que entre las clases y los arreglos se me han pasado volando estos meses", aseguró.

Aún la pareja no tiene fecha exacta de parto, pero está todo listo para el gran recibimiento: "Vani está muy contenida por mi familia y la de ella. Además, su obstetra Marcelo Rey es una persona que la tranquiliza muchísimo. Por suerte estamos rodeados de personas que nos van ayudar en esta nueva experiencia", dijo su marido.

Todo el embarazo ha estado muy controlado y el parto será en la Clínica IMA de Adrogué. "El peso de las nenas también está muy bien: Julieta pesa 1 kilo 800 gramos, Victoria está en el kilo y medio, y Delfina ya llegó a 1 kilo, 700 gramos".

LA AYUDA MUNICIPAL. Desde que se conoció que la pareja lomense estaba a la espera de trigemelas, el Municipio de Lomas ha estado en constante contacto con ellos. "La verdad que mucha gente está interesada para ayudar, pero desde el Municipio nos han llamado casi todos los días para saber si necesitamos algo. Sinceramente lo que más me preocupa es que no le falte ni la leche, ni los pañales. Nosotros somos trabajadores y vamos a costear lo que podamos, pero también somos conscientes que tres bebés lleva mucho tiempo y costo económico", manifestó el futuro papá que también aclaró que no han comprado nada de eso aún porque esperan saber bien qué es lo que deberán usar las niñas.

Respecto al puerperio también la pareja es consciente que va a necesitar ayuda, pero por el momento y por la pandemia es complicado. "En un tiempo sabemos que vamos a tener que contratar a uno o más de uno para que nos ayude, pero por el momento trataremos de acomodarnos. También hay que ver hasta cuando estaremos en este contexto de aislamiento social".

La nueva vida de Vanina y Leonel se aproxima y ellos la esperan con ansias y mucha expectativa.

Mirá el video que hizo Vanina: