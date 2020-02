View this post on Instagram

📣📣NUEVA APP PARA COMPRAS EN LOCALES 📣📣 • ☑️Con el objetivo de fomentar las ventas y fortalecer al comercio local y a la vez favorecer a los vecinos de E.Echeverria. • ☑️En pocas semanas vamos a estar presentando una plataforma de beneficios, la misma tendrá promociones y descuentos que el comercio publicará. • ☑️Sin costo alguno en un sitio web y en una aplicación para teléfonos móviles. El sistema digital entregará un código al usuario, que este validara en el punto de venta para concretar la operación y obtener el beneficio. • • • ☑️De esta manera nos va a permitir llegar a más vecinos. Los comercios interesados en participar deberán contactarse por MD 📨( mensaje directo) para recibir información. • • • #promociones #venta #marketingdigital