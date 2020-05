El exfutbolista, al que muchos definían como mejor que Diego Maradona y falleció este viernes luego de un brutal asalto, jugó pocos partidos en Primera División. En uno de ellos están involucrados ambos clubes.

La muerte de Tomás “Trinche” Carlovich sacudió este viernes el mundo futbolero, que brilló a Central Córdoba de Rosario y del que se decía que era mejor que Diego Maradona. Carlovich fue un mito del fútbol argentino y su fallecimiento generó gran conmoción, especialmente por la manera: el miércoles sufrió un brutal asalto para robarle su bicicleta y recibió muchísimos golpes que horas más tarde le provocarían la muerte mientras era operado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Los Andes y Banfield fueron los clubes de la región que enviaron -a través de las redes sociales- las condolencias a la familia de este volante central, de juego vistoso y elegante, que un día bailó a la Selección Argentina en un amistoso con el seleccionado local de Rosario en la antesala del Mundial de 1974.

El Club Atlético #Banfield despide con profundo dolor a Tomás "El Trinche" Carlovich. Toda la Familia Banfileña acompaña a familiares y seres queridos en este difícil momento. pic.twitter.com/lDX3SFVLWb — Club A. Banfield (desde 🏠) (@CAB_oficial) May 8, 2020

Ambos instituciones están entrelazadas en la vida de Carlovich. Es que unos de los pocos partidos oficiales que el rosarino jugó en la máxima categoría del fútbol argentino fue en el estadio Florencio Sola y frente al conjunto milrayitas en 1969.

“El Club Atlético Banfield despide con profundo dolor a Tomás "El Trinche" Carlovich. Toda la Familia Banfileña acompaña a familiares y seres queridos en este difícil momento”, remarcó el Taladro en todas sus redes sociales (Twitter, Instagram y Facebook).

#HastaSiempreTrinche El mundo del fútbol despide a Tomás Carlovich y nosotros lo recordamos en el Sitio Oficial con una increíble anécdota que nos tuvo como protagonistas. Lo queríamos ver... Mirá 👉 https://t.co/nv2jdNHnJ4 pic.twitter.com/cz6z4N2XU9 — Club Los Andes (@clublosandes) May 8, 2020

En el Milrayitas, además, publicaron una anécdota de un partido que Los Andes le ganó por 2-1 a Central Córdoba en 1983, una temporada en la que el elenco estuvo muy cerca de ascender a la Primera División.

“La situación ese día fue que Carlovich se había olvidado sus documentos en el hotel y recién se dio cuenta de que no los tenía en el momento de firmar la planilla. El árbitro Carlos Coradina no lo podía habilitar para jugar, pero los dirigentes de Los Andes intervinieron para que lo hiciera. Uno de ellos fue José Tarillo y otro Julio Zavatto, jugador Milrayitas y campeón de Primera C, en 1957”, recordaron en la página del Milrayitas.