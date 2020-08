Christian Cepeda, refuerzo de la defensa del Milrayitas para el reinicio de la temporada, habló sobre sus expectativas en este ciclo que comienza en el club.

Con miras a la temporada que viene por delante (aunque sin precisiones respecto a cómo se disputará), Los Andes sumó cuatro nombres nuevos al plantel: Christian Cepeda, Delfor Minervino, Alejandro García y Marcelo Vaca. El primero habló de sus expectativas tras firmar su contrato.

El defensor de 29 viene de jugar en Ferro de General Pico, en el Federal A, aunque tiene una trayectoria amplia en varios elencos del ascenso. Vistió las camisetas de Arsenal (2010-2012), Deportivo Merlo (2012-2013), Once Tigres de 9 de Julio (2013-2014), UAI Urquiza (2014-2018) y Guillermo Brown de Madryn (2018-2019). “Jugué más de 5 años en la B Metropolitana y se muy bien que es una categoría complicada. Si bien nuestra cancha es grande y te permite jugar al fútbol, no todas son así y te vas a encontrar con diferentes alternativas. El objetivo es ser regulares para poder pelear cosas importantes”, señaló el marcador central.

Respecto a su último paso por el Federal A, contó que “era la única Divisional donde no había jugado, pero la experiencia fue muy buena. Me tocó integrar un gran grupo y había un cuerpo técnico muy bueno. Y en lo futbolístico, si no se paraba el fútbol, estábamos en zona de clasificación”.

Sin precisiones respecto al formato del torneo y si habrá finalmente una definición por Reducido que le brinde al Milrayitas la chance de pelear por el ascenso, el defensor dejó en claro la motivación que le genera esta oportunidad. “Es una institución grande, que tiene mucho recorrido y te obliga a pelear cosas importantes. Lo tomo como un desafío muy lindo para mi carrera y espero poder brindarme al máximo”, resaltó.