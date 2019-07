Jorge González, delantero de 30 años, ya firmó su contrato y se transformó en el sexto refuerzo del Milrayitas. Llega proveniente de Camioneros.

Los Andes sigue armándose de cara a la próxima temporada de la Primera B Metropolitana y este miércoles cerró a su quinta incorporación: el delantero Jorge González, de último paso por Camioneros, equipo que milita en el Federal A.

El atacante, de 30 años, llegó al Milrayitas con un fuerte aval del técnico Juan Carlos Kopriva, quien ya lo dirigió en Barracas Central y lo pidió para reforzar al ataque con miras al torneo que se avecina, enfocado en potenciar una zona donde no tiene muchas alternativas.

González, que hizo Inferiores en Vélez y jugó en tres clubes del exterior (Cienciano de Perú, River de Puerto Rico y Deportes Concepción de Chile), anotó siete goles en la última temporada del Federal A, con un promedio de casi un gol cada dos partidos.

Además de estos clubes, González también jugó en Atlanta, Barracas Central (donde fue dirigido por Kopriva), Temperley, Deportivo Merlo, Villa Dálmine, Defensores de Cambaceres, Midland, Independiente (Chivilcoy).

"Me pone muy contento llegar a un club tan grande y con tanta historia. Me ha tocado enfrentarlo en varias oportunidades y me incentivo mucho la gente que tiene. Además Juan Carlos (por Kopriva), que me tuvo en Barracas, me contó los planes que tenía y me entusiasmé más", expresó el goleador en sus primeras declaraciones como jugador de Los Andes