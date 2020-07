El experimentado mediocampista, referente del equipo que logró el último ascenso, se quiere retirar en el Milrayitas e hizo público su deseo. "Tengo ganas de formar parte de este proceso", remarcó.

En medio de un mercado de pases con pocos movimientos, Fernando Lorefice revolucionó la calma del mundo Los Andes. Con un posteo en su cuenta de Instagram, hizo público su deseo de retirarse con la camiseta del Milrayitas y los hinchas, rápidos y atentos, empezaron a pedir por la vuelta del capitán que tuvo último equipo que logró un ascenso en la institución.

El mediocampista, en diálogo exclusivo con Diario La Unión, dio detalles sobre su presente, explicó por qué publicó el mensaje “vamos por la más linda (por la casaca de Los Andes) o colgamos los botines” y dejó en claro su deseo de finalizar su carrera en el club lomense. “No me quería retirar sin hacer el intento. Yo tengo muchas ganas, lo quería comunicar, pero después no es una decisión mía”, remarcó, claro y contundente.

Y en esa línea, continuó: “De todos clubes en los que he estado, es el que más quiero y le tengo un cariño muy especial. Sé que no está en un momento bueno, que están haciendo todo para sacarlo adelante, y me dieron ganas de formar parte de este proyecto, de colaborar y ayudar. Y en lo personal, sería muy lindo terminar mi carrera en el club que más quiero”.

Lorefice, que jugó tres temporadas con la camiseta del Milrayitas y logró el ascenso a la B Nacional en 2014, es uno de los máximos referentes que tuvo la institución en la última década, con 96 partidos disputados y 10 goles convertidos, uno clave en el partido ante Acassuso en el estadio de Platense, con el que el Milrayitas igualó en dos un duelo que perdía 2-0 y dio un paso clave hacia el ascenso. El surgido en Independiente jugó desde julio de 2013 hasta diciembre 2015 en la entidad de Lomas de Zamora.

“La verdad es que yo no quiero volver por la plata ni por otra cosa, yo quiero volver porque quiero mucho al club, y eso es lo único que me mueve. Soy consciente que en lo económico no anda bien, ya sé todo, y eso es una ventaja. Ellos (por los dirigentes) también lo saben”, resaltó “Lore”, que en la última temporada jugó en Ituzaingo, en la Primera C.

El mediocampista ya hizo público su deseo de querer aportar su granito de arena en medio de momento delicado que vive Los Andes y, a través de un compañero, le hizo saber al entrenador Germán Cavalieri su deseo. Sin embargo, hasta el momento, desde el club no se comunicaron con él para iniciar negociaciones. Hoy por hoy, la prioridad de la dirigencia es renovar con la base del último plantel.

“No tengo llegada a nadie, no conozco a ninguno de los dirigentes, pero supongo que ya lo deben saber. Y espero que ellos tengan ganas. De mi parte, están todas las ganas y ojalá se pueda dar”, se ilusionó Lorefice, unas horas de revolucionar el mundo Los Andes.

Y por último, concluyó: “La idea del retiro la venía barajando hace seis meses, pero me dieron ganas de terminar en Los Andes y no me quería retirar sin hacer el intento. Yo tengo muchas ganas, lo quería comunicar, pero después no es una decisión mía. Ojalá se pueda cumplir este deseo”.