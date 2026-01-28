Lomas: todas las ofertas de esta semana en alimentos y productos

Todas las semanas, el programa Precios de la Comunidad tiene ofertas en alimentos y productos de distintos rubros. La iniciativa del Municipio busca potenciar el consumo y ofrecer promociones a los vecinos de Lomas de Zamora .

Hasta el domingo 1 de febrero hay varias ofertas en las 5 sucursales de la Carnicería Morres ubicadas sobre la Avenida Eva Perón 1875 (Temperley) , Cangallo 3 (Temperley) , Avenida Eva Perón 3709 (San José) , Murature 2056 (Fiorito) y Recondo 2384 (Budge) . En cada una venderán 2 kilos de espinazo a $2.579, 2 kilos de osobuco $9.199, 3 kilos de pata y muslo a $10.549, 2 kilos de carne picada $11.699, 2 kilos de falda $12.689 y 2 kilos de tapa de bife $18.999. También se puede conseguir el kilo de roast beef a $11.999, kilo de paleta a $12.349, kilo de tapa de nalga $13.099, kilo de bola de lomo a $13.499 y el kilo de cuadrada $13.499.

"Los Pollos Hermanos" tiene locales en Presidente Perón 1912 (Santa Marta) , Eva Perón 3780 (San José) y Antártida Argentina 1097 (Llavallol) , donde venden 3 maples de huevos a $9.999, un pollo entero a $3.899, el kilo de paleta $3.600, un kilo de bondiola de cerdo $7.450, un kilo de solomillo $8.900, el kilo de morcilla $2.950 y el kilo de chorizo $5.200.

Hasta este domingo también estará disponible el combo de frutas y verduras que, por un total de $9.999, ofrece 2 kilos de papa, 2 kilos de cebolla, 2 kilos de naranja, un kilo de zanahoria, un kilo de morrón rojo, un zapallo, medio kilo de tomate cherry y medio kilo de lechuga. Esto se puede adquirir en la verdulería El Progreso de Llavallol , ubicada sobre Seguí 1801 .

Además, los vecinos tienen el kilo de pan a $1.799 en las panaderías ubicadas sobre las calles Newton 4389 (Lamadrid), Bustos 891 (Parque Barón), Zuberoa 442 (Albertina), Plumerillo y Quesada (Fiorito), Murature y Pilcomayo (Fiorito), y en la Avenida Martín Rodríguez 2397 (Albertina).

Ofertas en productos de almacén y limpieza

En el almacén "Los Muritas de Lomas" (Fonrouge 78) hay mayonesa a $599, harina $599, un paquete de fideos $600, azúcar $900, arvejas $999, pan rallado $700, cacao $1.000, dulce de leche $1.499, durazno en lata $1.500, chocolatada $1.699, mermelada $2.000, aceite a $2.000 y pan rústico $3.300.

Dentro del rubro limpieza e higiene, el acuerdo de precios tiene ofertas en rollo de cocina a $1.200, 2 shampoo y acondicionador por $4.800, jabón blanca $1.500, alcohol $1.800, dos packs de jabones a $2.800, repelente $3.000, papel higiénico $2.999, dos litros de lavandina $1.800 y varias promociones en pañales. Todo esto lo venden en las cinco sucursales de "El Edén" que están sobre la Avenida General Hornos 14 (Centenario), Armesti 3387 (San José), La Mar 489 (San José), Avenida Antártida Argentina 1608 (Llavallol) y Avenida Alsina 2085 (Lomas).