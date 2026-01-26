lunes 26 de enero de 2026
Escribinos
26 de enero de 2026
Amplia difusión.

Intensa búsqueda de una joven de Lomas de Zamora: dónde fue vista

Desde el sábado a la medianoche, familia y amigos emprenden una enérgica campaña de búsqueda de Marina, de 35 años.

Intensa búsqueda de una jóven de Lomas de Zamora.

Intensa búsqueda de una jóven de Lomas de Zamora.

Familia y amigos de Marina, una joven de Lomas de Zamora que fue vista por última vez el sábado a la medianoche en la zona de Hospital Gandulfo (Balcarce al 300, Lomas Este), emprenden una intensa búsqueda para dar con su paradero.

Según contó la familia de esta joven de 35 años, vestía jean oscuro, remera floreada y zapatillas Nike violeta. Y en las últimas horas alguien la habría visto viajando en el tren Roca.

Lee además
La estación de Temperley, el corazón ferroviario de Lomas de Zamora y del conurbano Sur.
Historia.

La estación de Temperley, el corazón ferroviario del Sur
Música, pileta, tragos, comida al ritmo del tango en Banfield. 
Refrescante.

Encuentro "pilelonga" para bailar tango y disfrutar  al aire libre

"Estaba sin celular y con una mochila y nada más. Dicen que se habría ido con un señor. Es la primera vez no vuelve a casa después de tanto tiempo y por eso hicimos la denuncia y estamos buscándola por todos lados", contó su hermana, Ivana.

La campaña de difusión avanza y se espera su pronta aparición. Por cualquier información y dato, los vecinos pueden contactarse al 1126111021 o al 1158867515

Temas
Seguí leyendo

La estación de Temperley, el corazón ferroviario del Sur

Encuentro "pilelonga" para bailar tango y disfrutar  al aire libre

Fue falsamente denunciado por abuso sexual y estuvo tres años sin ver a su hija

Controlan la salud de los chicos de Lomas en las Escuelas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La Justicia de Lomas de Zamora absolvió a un hombre falsamente denunciado por abuso sexual. 
Grave.

Fue falsamente denunciado por abuso sexual y estuvo tres años sin ver a su hija

Las más leídas

Te Puede Interesar

Intensa búsqueda de una jóven de Lomas de Zamora.
Amplia difusión.

Intensa búsqueda de una joven de Lomas: dónde fue vista por última vez