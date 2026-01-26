Intensa búsqueda de una joven de Lomas de Zamora: dónde fue vista

Familia y amigos de Marina, una joven de Lomas de Zamora que fue vista por última vez el sábado a la medianoche en la zona de Hospital Gandulfo (Balcarce al 300, Lomas Este), emprenden una intensa búsqueda para dar con su paradero.
Familia y amigos de Marina, una joven de Lomas de Zamora que fue vista por última vez el sábado a la medianoche en la zona de Hospital Gandulfo (Balcarce al 300, Lomas Este), emprenden una intensa búsqueda para dar con su paradero.
Según contó la familia de esta joven de 35 años, vestía jean oscuro, remera floreada y zapatillas Nike violeta. Y en las últimas horas alguien la habría visto viajando en el tren Roca.
"Estaba sin celular y con una mochila y nada más. Dicen que se habría ido con un señor. Es la primera vez no vuelve a casa después de tanto tiempo y por eso hicimos la denuncia y estamos buscándola por todos lados", contó su hermana, Ivana.
La campaña de difusión avanza y se espera su pronta aparición. Por cualquier información y dato, los vecinos pueden contactarse al 1126111021 o al 1158867515