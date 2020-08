View this post on Instagram

El Municipio de Lomas de Zamora, a través de la Secretaría de Salud, informa el parte diario de casos vinculados al virus Covid-19 que al día de la fecha se han registrado en Lomas de Zamora, de acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia Sanitario (SNVS) y al Sistema de Información Sanitaria Argentino (SISA). DATOS DEL DÍA Casos positivos: 181 Casos negativos: 145 Pacientes de alta: 64 Fallecidos: 5 DELEGACIONES CON MÁS CASOS POSITIVOS Fiorito, Ingeniero Budge, Albertina, Centenario y Santa Marta.