En Emergencias Lomas revelaron que siete de cada diez personas que sufren un evento de estas características y son atendidas por profesionales sobreviven. En esto inciden el corto tiempo de respuesta que ofrece el servicio y el alto nivel de capacitación.

Por la rapidez con la que funciona el sistema de emergencias y el gran plantel de profesionales con los que cuenta, el Municipio de Lomas tiene una de las tasas de reversión de paros cardiorrespiratorios más altas del país: según cifras oficiales, en el 70% de los casos que se atiende una urgencia en la vía pública tras un llamado al 911, se logra salvar una vida.

Lo que reflejan las estadísticas es el resultado de una política integral que desde hace años viene sosteniendo y profundizando el Gobierno local de manera interrumpida. Con una cobertura que llega a todos los barrios, las unidades del Equipo de Pronta Emergencia (EPE) tienen un tiempo de respuesta promedio de entre 2 y 3 minutos.

“Ante una urgencia, cada minuto es clave. Por eso estamos muy conformes con que el sistema de Emergencias esté a la altura de la circunstancias para cumplir con las demandas de un Distrito tan grande como Lomas de Zamora y que su equipo esté perfeccionándose constantemente”, resaltó el intendente, Martín Insaurralde.

Con bases operativas en zonas estratégicas de la ciudad y una guardia disponible las 24 horas, las ambulancias pueden llegar a cada rincón del Partido en cinco u ocho minutos.

MÁS DE 70 MIL VECINOS APRENDIERON TÉCNICAS DE RCP Y OVACE.

A eso se le suman las unidades de Triage destinadas a incidentes de víctimas múltiples, terapia intensiva móvil, catástrofe y vehículos pesados; y la división “Cuidando Escuelas”, dedicada exclusivamente a la atención en establecimientos educativos.

El secretario de Salud, Mariano Ortega Soler, comentó que “desde 2015 en el Municipio se llevan adelante políticas sanitarias para disminuir la muerte súbita en la vía pública”.

Por año, 40 mil personas fallecen en el país a causa de esta situación, según estadísticas de la Sociedad Argentina de Cardiología y la Fundación Cardiológica Argentina.

Debido a esta problemática, desde hace tiempo Lomas lleva adelante un programa de concientización y reducción de casos de muerte súbita que ya alcanzó a 70 mil vecinos.

Las jornadas de capacitación se realizan en distintos espacios y son abiertas y gratuitas. Allí los participantes aprenden técnicas de reanimación cardiopulmonar y cómo actuar ante casos en los que una persona sufre la obstrucción de sus vías respiratorias.

Así es como Carlos Galves le salvó la vida a Emiliano. El barrendero de Fiorito no dudó cuando vio que el joven salió volando por el aire tras toparse con una loma de burro casera construida por un vecino. La moto le cayó encima y le aplastó los pulmones.

“Lo di vuelta, vi que estaba ahogado y morado, entonces comencé con la reanimación. Logré que expulsara la sangre con la que se estaba ahogando, lo acomodé de costado y seguí con el RCP por 20 minutos para ayudarlo a respirar”, contó.

Lo mismo sucedió cuando Maximiliano Ezequiel de Los Santos, Policía Local de Lomas, se topó en la intersección de Homero y Escobar, en Budge, con el padre de Valentina, que tenía a su beba de 8 meses que no podía respirar.

“Me dijo dos veces que lo llevara a un hospital, pero cuando me di cuenta del bajo pulso que tenía la nena, me tranquilicé, paré el móvil y comencé a realizar las técnicas de RCP. Cuando respiró, me acuerdo que le di un beso en la frente y fue recién ahí cuando reaccioné sobre lo que había pasado”, dice el policía de 26 años, con 5 años en la fuerza.

“Cada vez más (vecinos) se acercan a nuestras escuelas de voluntarios de capacitadores de RCP para ser parte del equipo y así seguir haciendo de nuestro partido el lugar más seguro contra la muerte súbita”, cerró Ortega Soler, con orgullo.