La docente y música de Lomas de Zamora creó este proyecto virtual con juegos y canciones para los más bajitos y para interactuar desde casa.

Lola Torres creo el canal de YouTube Collar de Canciones, un espacio de música, canciones y juegos, contenidos ideales para los más bajitos en tiempos de aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus.

Música y docente, esta artista de Lomas de Zamora generó a través de este proyecto una vía de comunicación. “La idea del canal de YouTube Collar de Canciones parte de un proyecto virtual que abrí en ese domingo tan especial que vivimos antes de entrar en la cuarentena porque tuve la necesidad de llegar a los niños, con la idea de estar en contacto con ellos de otro modo”, cuenta.

“Me vi en la necesidad de encontrarme con los niños, con los que suele encontrarme, desde ese deseo y desde esa necesidad surgió el canal”, le comenta a La Unión.

En los videos disponibles, y en los que pronto se sumarán, se proponen actividades para hacer en casa ante pasar de la mejor forma este “extraño momento”

“Fue todo un in crescendo de ganas, los juegos y la música están dentro mío. Me empecé a armar pequeños escenarios para jugar con ellos y con instrumentos que no son fáciles de transportar, es un encuentro digital que te da nuevos modos de acercarte”, explica.

Lola es parte de Ciclotímica, que comparte con Martina Vior, un dúo de largo recorrido en la escena local. También forma parte de Toca Madera, conciertos didácticos, junto a la mencionada Martina y con Bárbara Gilles.

Al margen de Collar de Canciones, también creó otro canal con su propio nombre, donde desempolve viejas canciones, algunas de ellas cajoneadas desde hace tiempo.

“Las canciones que están adentro de un cajón se comparten. Es lo mejor momento social, es de la forma que mejor me sale, la que más siento”, cierra.

SEGUILA EN LOS CANALES DE YOUTUBE.

Collar de Canciones

Lola Torres