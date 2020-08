En tiempos de cuarentena, este espacio de la región ofrece shows de bandas a través de una plataforma. Además, planean armar un autocine para cuando las condiciones estén dadas.

Como le ocurrió a otros tantos espacios culturales de la región, Loco Arte de Adrogué diseñó estrategias para continuar ofreciendo sus propuestas habituales en días de cuarentena y aislamiento social.

Guillermo Fabián Martínez, el propietario este clásico local ubicado en Mitre 1285, y su equipo se adaptaron a las circunstancias ante el Coronavirus.

“El bar funcionaba con bandas tributo, es un referente para un público de 30 años para arriba, y como los bares son los últimos que van a abrir, generamos una convocatoria que las bandas toquen desde sus casas”, le explica Guillermo a La Unión.

A través de esta modalidad, ya se presentaron La Fonola, que recorren los clásicos del rock argentino, Reina Asesina, que hacen un tributo a Queen, entre otros, mientras que se sumarán otros artistas a la propuesta online.

“La música en vivo depende de vos”, dicen desde este espacio, ofreciendo los shows para ver en familia y desde casa.

“Por mail pasamos un link de ingreso al show a través de una plataforma. No es guau, pero cada banda tiene su público. Además, le agradezco a la dueña que no me cobra el alquiler”, acota.

Por el escenario de Loco Arte pasaron Javier Calamaro, el grupo de Sergio Lapegüe y muchas bandas tributo, que son la especialidad de la casa.

También se presentaron espectáculos de Café Concert y Stand Up, como La Combustible, Pablo Cordonet y Humor Hormonal, entre otras propuestas.

Lejos de bajar la cortina, desde Loco Arte ya están pensando en otras propuestas para cuando se produzca alguna apertura de la cuarentena que permita la realización de algunos espectáculos.

“Al lado del bar hay un estacionamiento. Ahí vamos a hacer un autocine, donde vas a poder ver películas y otros espectáculos desde el auto y sintonizar el audio desde la radio. Van a estar con la luz reglamentaria y el mozo va a ir a tender a cada uno”, cierra Guillermo.