Osvaldo Fernández, vicepresidente de Talleres de Escalada, resaltó el rol social que está cumpliendo el club y el apoyo de los hinchas en la pandemia. “La respuesta de la gente es formidable”, aseguró.

Desde el inicio de la pandemia y ante la evidencia de complicaciones en el día a día de las familias del barrio, Talleres de Escalada decidió tomar una postura clara de apoyo, contención y solidaridad. Su ejemplo llegó a los grandes medios y es resaltado a diario, como el ejemplo del club deportivo pero también social.

Osvaldo Fernández, vicepresidente de la institución, hizo un balance de la actualidad del club, el rol que está cumpliendo y lo que vendrá. “Por estos días ya llevamos cuatro meses de apoyo diario a la comunidad. Todas las semanas se entregan platos de comida caliente que la gente se lleva a su casa y hemos pasado por todas las etapas de la pandemia sin que a nadie le falte su tupper o elemento de higiene y limpieza. El club está muy bien, hay mucha gente buena y se trabaja para sostenernos con firmeza”, destacó, puntualmente sobre las jornadas de entrega de viandas.

Otra cuestión que valoró el dirigente es el apoyo que recibió el club de parte de los socios ante la propuesta de generar la categoría “Protector” como variante para reunir fondos. En el primer mes de la propuesta, más de 200 socios colaboraron con cuotas mensuales de $200 para afrontar los gastos diarios de la institución. “Esto fue una iniciativa ante la posibilidad de que muchos socios dejen de pagar la cuota por los problemas laborales que van surgiendo u otras cuestiones. Se nos ocurrió la idea de crear esta figura social y hemos tenido una repercusión formidable”, indicó. “A estos socios se sumaron otros que no eran y decidieron hacerse porque pensaron que, quizás, el club podría estar en peligro y decidieron abrazarlo fuertemente. El hincha de Talleres es así y sabe el valor que tiene su participación”, agregó.

En este sentido, solo en el primer mes de la iniciativa, lograron reunir alrededor de $200 mil pesos que ayudan a cubrir los costos operativos de mantener abierto el club a la comunidad.

Un tiempo atrás se llevaba adelante el debate entre empresas y clubes de los socios. La pregunta sobre qué hubiera ocurrido en esta situación particular pareciera responderse sola. “Yo pienso que, al menos en el corto plazo, los clubes no van a pasar a ser sociedades anónimas. Más adelante, no sé. Yo creo que los clubes en este formato son muy queribles y están cuidados por la gente que trabaja todos los días en pos de fortalecerlos”, señaló Fernández.

Y, en su rol dirigencial, hizo foco en las particularidades que ofrece el conducir a un equipo de los “no grandes” o del ascenso, en este contexto. “Hoy es difícil pensar en cómo vamos a volver. Yo creo que va a haber fútbol con normalidad, hinchas en las tribunas y demás, recién el año que viene cuando quizás haya una vacuna. No imagino otra cosa pero soy optimista. Y pienso que para ser dirigente del ascenso, tenés que ser optimista. De lo contrario, mejor quédate en tu casa. A los clubes se va a trabajar, a gestionar, a aportar ideas y mucho de eso se sostiene por el optimismo de quienes las llevan adelante”, concluyó.