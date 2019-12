Organizada por Feer Laurens, esta movida solidaria reunirá este sábado en la Plaza Grigera a un tendal de jóvenes artistas en una propuesta apta para toda la familia y que propone la inclusión y la solidaridad.

El Festival Cultura Pop Teen, organizado por Feer Laurens, tendrá una nueva edición este sábado en la Plaza Grigera de Lomas de Zamora, con una amplia propuesta apta para todo tipo de público.

Feer Laurens irrumpió en el ya desaparecido Fotolog, que fue un antecesor de las redes sociales que proliferan hoy día, y luego arrancó su carrera artística, recorriendo distintos escenarios de Argentina con su música.

Nacida y criada en Cañuelas, ya una lomense más, está al frente de Cultura Pop Teen, una movida solidaria que reúne a jóvenes talentos y que ya tuvo varias ediciones en el Teatro del Municipio.

Antes de esta nueva edición, Feer dialogó con La Unión:

- ¿Qué expectativas tenés para esta nueva edición de Cultura Pop Teen?

- Las expectativas siempre son altas con Cultura Pop Teen, creo que un poco nos acostumbró a esto el festival, si bien es cierto que tardé en darme cuenta de lo que significa el show para tanta gente, artistas e instituciones, hoy en día lo tengo claro.

No somos conscientes del todo igualmente, se generó un furor entre adolescentes casi increíble. Llevar a tantas personas el mensaje de la solidaridad es algo que no cambio por nada.

Quiero que Lomas vea y sienta lo que genera Cultura Pop Teen y que la gente más grande, que no entiende mucho del nuevo furor de YouTube, sepa que los influencers, youtubers y artistas nos podemos unir no sólo a hacer videos que quizá no entienden, sino también que a través de una cámara y miles de seguidores se pueden lograr estas movidas solidarias y multitudinarias.

- ¿Te gusta que el evento se haga en la Plaza Grigera?

- Me encanta, es algo que quiero hace mucho y más en una época tan emocionante como lo es Navidad. Igualmente sigo apostando a un Cultura Pop Teen en el Microestadio de Lomas, sería un sueño.

- ¿La propuesta es abierta a todo tipo de público?

- Todos nuestros shows son aptos para todo público, queremos que sea un ambiente familiar. Promovemos la inclusión, la solidaridad, la empatía y ponemos en alto la bandera del respeto hacia el otro.

Digo esto porque nuestro público sabe que se aplaude desde el primer artista hasta el último, todos vienen por su favorito, pero acá reciben aplausos todos. Queremos que todo artista que pise el escenario de Cultura Pop Teen se vaya lleno de energía y que le dé placer regalar su arte a la gente.

- ¿Qué artistas van a participar esta vez?

- Tenemos shows para todos los gustos, stand up, baile, youtubers, rap y hip hop, reggaeton, etcétera. Vamos a contar con un show espectacular de XXL IRIONE, que viene a llenar de hip hop a zona Sur, Agos Nisi, Gonza Wells, Picnic, Iván Ramírez y Augusto Weidmann. La conducción será de Sabrina Jackson, estrella de Cultura Pop Teen.

La música y otros planes. Feer Laurens, al margen de Cultura Pop Teen, sigue con otros planes en carpeta y con nuevos desafíos para lo que viene.

“Estoy muy bien y feliz, transitando uno de los mejores momentos creo. Me nombraron como Subsecretaria de Juventud de la ciudad de Cañuelas y para mí es un orgullo poder trabajar y acompañar a los jóvenes. Nunca me imaginé siendo funcionaria de la ciudad que me vio crecer, siento mucho amor por Cañuelas. Dentro de poco voy a trabajar con otra área con el mismo cargo, pero es sorpresa, ya se van a enterar”, comenta.

Al margen de estos proyectos, nunca dejó de lado su pasión por la música y su carrera artística.

“La música sigue siendo mi más grande amor, si bien dejé de lado el grabar en estudio, siempre estoy componiendo letras para volver en algún momento. Por ahora estoy disfrutando del presente y trabajando para dar lo mejor de mí, tanto en lo profesional como en lo personal”, cierra Feer.