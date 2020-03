Brown necesita dar el golpe ante San Martín de Tucumán el próximo domingo para salir de la incómoda situación por la que atraviesa. Luciano Nieto y Tomás Molina con chances de poder regresar al equipo titular del Tricolor.

Este domingo no es un partido más para Brown de Adrogué. Al Lorenzo Arandilla llega San Martín de Tucumán, cómodo puntero de la Zona B de la Primera Nacional. Será un choque entre equipos de realidades distintas. Por un lado, el que dirige Pablo Vico está comprometido con el descenso luego de varias temporadas peleando el ascenso y por el otro, el que orientan Favio Orsi y Sergio Gómez, tiene como objetivo retornar a Primera División lo antes posible luego de bajar la temporada pasada.

El técnico del Tricolor tiene un día más de lo habitual para conformar el 11 que recibirá al Santo. No está confirmado, pero habría un par de cambios. Luciano Nieto y el goleador Tomás Molina reaparecerían por Nahuel Rodríguez y Matías Linas, que fueron los titulares en el empate frente a Instituto de Córdoba.

El extremo ex Los Andes no convirtió en las primeras cinco fechas de la segunda rueda, mientras que Felipe Cadenazzi -a pesar de errar el penal ante Santamarina- anotó en el triunfo con All Boys y el domingo pasado en Alta Córdoba. La idea sería juntarlo otra vez con Molina, que no gritó goles en este tramo final, pero el máximo artillero del equipo con cinco. Y la vuelta de Chichón Nieto es otra de las cartas del entrenador.

En la temporada 2017-18, San Martín llegó a Adrogué con posibilidades de salir campeón y se quedó en las puertas del ascenso directo (lo logró Aldosivi en un desempate con Almagro) al perder por 1-0 con gol de Lautaro Mesa a los 3 minutos.

El equipo de la dupla llega con sed de revancha, luego de caer sorpresivamente en La Ciudadela en la fecha pasada frente a Chacarita por 1-0 en tiempo de descuento.