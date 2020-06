La película cuenta la historia de una joven que sufre un accidente automovilístico y que es llevaba a una casa donde una mujer acaba de perder a su hija.

La señal LIfetime estrena este sábado a las 23 la película “Abrazando al peligro”, o “Into the Arms of Danger”, en su idioma original, basada en una historia real, dentro del ciclo Lifetime Movies.

En las escenas, una llamada hostil detona que Jenny , una joven de 17 años, tenga un terrible accidente automovilístico en un tramo desolado de una carretera estadounidense.

La llamada de ayuda de Jenny es respondida por un par paramédicos que llegan rápidamente para asistirla y para llevarla a un hospital para la que te atiendan.

Pero una vez que Jenny está encerrada en la parte trasera de la ambulancia, descubre que sus “rescatistas” no son realmente paramédicos y no la están llevando al hospital, sino más bien a la casa remota que comparten con su madre, una mujer que no está mentalmente estable debido al dolor por la pérdida de su hija adolescente, a quien intenta reemplazar con Jenny.

Dirigida por Jeff HareLa, el elenco lo completan de AlexAnn Hopkins, Laurie Fortier, Sam Meader y Cathy Moriarty.