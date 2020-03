Se trata de una nueva versión del film a cargo de Peter Jackson titulada “The Beatles: Get Back”, sobre el material filmado en 1969.

“The Beatles: Get Back”, la nueva versión a cargo de Peter Jackson del famoso documental “Let it be”, de 1970, se estrenará el 4 de septiembre en Estados Unidos y Canadá, aunque no precisaron cuándo podrá verse en el resto del mundo. “The Beatles: Get Back” es una nueva edición de las cerca de 140 horas de cintas registradas por Michael Lindsay Hogg en las sesiones de enero de 1969 en los estudios de cine Twickenham, en Londres, y en los míticas salas del sello EMI, conocidas popularmente como Abbey Road.

De esta forma surgió el documental “Let it be”, que resultó una suerte de testimonio sobre las rispideces que existían en el seno del grupo en sus últimos meses de existencia.

Se trata de la película que en sus minutos finales cuenta con el famoso concierto en la terraza de las oficinas de Apple, realizado el 30 de enero, última oportunidad en la que la banda tocó en público.