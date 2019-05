La serie dramática estadounidense creada por Julie Plec, “Legacies”, llega a la pantalla de Warner Channel este miércoles a la 00.15. La propuesta es un emocionante drama que narra la historia acerca de la siguiente generación de seres sobrenaturales en The Salvatore School for the Young and Gifted.

Se trata de una telenovela supernatural sobre adolescentes, creada por la productora ejecutiva/escritora Julie Plec.

“Legacies” combina el humor, los sentimientos y el terror, mientras adolescentes con atemorizantes orígenes sobrenaturales combaten no sólo a sus propios demonios internos, sino también a demonios que ponen en peligro al mundo entero.