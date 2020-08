El delantero y goleador del Azul confirmó que seguirá al menos seis meses más en el club. Era uno de los objetivos del cuerpo técnico encabezado por Ariel Perdiechizi.

San Martín de Burzaco comenzó a tomar cartas en el asunto respecto de la continuidad de los jugadores que el entrenador considera fundamentales para el rearmado del equipo, teniendo en cuenta que en los últimos días se anunciaron siete bajas en el plantel Azul.

Uno de los jugadores que tiene encaminada su continuidad en el equipo es David Ledesma. El goleador, que marcó seis en los que se jugó de la temporada de Primera C (tres en cada torneo), adelantó que seguirá en el club luego de las conversaciones que tuvo con la dirigencia del club, al que arribó en 2015 procedente de Libertad de Concordia.

El Chiqui Ledesma fue uno de los que más preocupado estaba por la situación que atraviesa el fútbol, ya que a los 36 años hubiera sido difícil encontrar nuevos horizontes para el hombre iniciado en Lanús y que también tuvo un paso por Los Andes.

Ojalá pueda quedarme, le manifesté a Gabriel (Ostanelli, el presidente) que me gustaría, porque me siento bien, porque sé que la gente me demuestra su cariño y eso te da para seguir", había dicho con anterioridad el chaqueño oriundo de Roque Saenz Peña, que disputó 21 partidos en total esta temporada, tres ingresando desde el banco.

Los hinchas de Sanma tienen un cariño especial por Ledesma, y deseaban fervorosamente su continuidad, que al menos estaría garantizada por seis meses, a la espera de la vuelta a los entrenamientos pactado para el 7 de noviembre y saber qué se jugará de lo que resta de la temporada. Por lo pronto, están asegurados los goles del "9" por un tiempo más.

Entre los próximos jugadores a solucionar su continuidad figuran Federico Scurnik (que fue sondeado por Los Andes, pero su intención es seguir en el club), Nahuel Benavente, Brian Robles, Gastón David, Eequiel Barabás, Javier Monzón y Cristian Toledo.