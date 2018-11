Desde 2016, el piloto de Adrogué corre en la Categoría General 135cc. del Prokart Argentina, pero en las últimas fechas se tomó un descanso. Su meta es volver más armado el año próximo y más adelante, poder llegar a triunfar en el automovilismo nacional.

El mundo fierrero no tiene nada que envidiarle a otros deportes. Así como uno le es fiel a un determinado color de camiseta, ellos representan la pura pasión por los motores. Desde Adrogué, Lautaro Vivero le pone todo su esfuerzo al karting. Lo hace desde hace nueve años, primero de manera amateur y desde 2016 en el ámbito profesional.

Este año comenzó bien, pero en las últimas fechas del campeonato se complicó poner el karting en pista. “Nos propusimos tener un año competitivo para poder responder a los sponsor que nos ayudan. La situación económica influyó y por ahora dimos un pasito al costado”, dijo el piloto del equipo Flores Competición.

Su familia fue determinante a la hora de tomar la decisión de sentarse en un karting. Su abuelo es fierrero, iba a ver Turismo Carretera a la ruta, su hermano también, aunque no corre. “Me gustó siempre, veía las carreras detrás del alambrado. Ahora me quiero proyectar. El sueño es correr profesionalmente y esperemos que 2019 arranque con todo. Apuntamos a seguir creciendo”.

“El otro día hablaba con uno de los chicos que todos los años hay gente que se queda a mitad de camino. Eso, a mí no me va a pasar. Cueste lo que cueste lo voy a intentar”.

En 2016 se hizo profesional. Y con el correr de las fechas, se fue haciendo su lugar entre pilotos más fuertes. “Venía de ser amateur y todo cambia. Comencé a toparme con pilotos que ya tenían experiencia y venían de ganas campeonatos. Tuve esa suerte de poder estar ahí con ellos y esa motivación me llevó a la conclusión de que hay pasta para ir para adelante”, comentó Lautaro.

A los 24 años, Vivero no se bajonea por el momento que le toca atravesar. Sabe muy bien, y es consciente, de que tiene mucho camino por recorrer y las ganas nunca faltan: “Soy un piloto en formación, que trabaja para seguir avanzando en la pista. El objetivo es no bajar los brazos y seguir adelante. El otro día hablaba con uno de los chicos que todos los años hay gente que se queda a mitad de camino. Eso, a mí no me va a pasar. Cueste lo que cueste lo voy a intentar. Tenemos con qué, hay material para salir adelante”.

En ese sentido, el piloto oriundo de Almirante Brown consideró: “El objetivo es proyectarse al 2019. Ya voy a estar más armado y veremos con el equipo como solucionamos otros problemas, porque se trabaja con el dólar, la mayoría de los repuestos son importados y se van a tener que evaluar los costos a la hora de sentarse a hablar con un sponsor. Poner un karting en pista, más o menos está cerca de los $18mil por carrera”.

El Prokart Argentina, la Categoría General 135cc. y los kartódromos de Buenos Aires en Ciudad Evita y Zárate, esperan por el chico de Adrogué, que mientras gira y gira, sueña con un crecimiento importante dentro del automovilismo que lo lleva a categorías más importantes. “A nivel nacional, el Turismo Carretera, la Fórmula, el Turismo Competición 2000 y el Turismo Nacional son lo más fuerte. Ojalá dentro de unos años esté cumpliendo el sueño de estar en alguna de ellas”.