Laurita Fernández fue consultada por sus seguidores en las redes sociales sobre cómo se encuentra después de la separación con Nicolás Cabré y fue categórica en su respuesta.

“¿Qué preguntas me hacen? Y tienen razón, no estaba preparado para tanto... Me están preguntando ¿cómo hice para superar la separación? No la superé, estoy para el ort..., pero la vida sigue. ¿Qué voy a hacer?”, disparó sin rodeos.

La blonda bailarina ya había dados datos sobre esta separación y que dialogaron de manera virtual, al estar viviendo en casas separadas en medio de la cuarentena. Además, recalcó que veía difícil una reconciliación.