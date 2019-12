Les entregarán carteras con artículos de belleza y compartirán un lindo momento. “Es un día de fiesta para ellas, ya que disfrutan con cada visita, tocan la guitarra y cantan para nosotros”, contó una de las fundadoras de la ONG.

La organización local “Las Mamitas” de la Escuela N°75 visitarán este sábado, a partir de las 11, a las internas del Hospital Esteves de Temperley (Garibaldi 1661) y les entregarán algunos regalos con motivo de las Fiestas, además de compartir un grato momento entre todos los presentes y cerrar el año de la mejor manera.

Más de 30 carteras con artículos de belleza, objetos de higiene y golosinas serán entregadas a las mujeres que se encuentran en el hospital neuropsiquiátrico. “Es un día de fiesta para ellas, ya que disfrutan con cada visita, tocan la guitarra y cantan para nosotros”, contó Álida de Acuña, una de las fundadoras de la ONG.

SURGIMIENTO. El ropero comunitario “Las Mamitas”, que surgió en 1997, se dedica a restaurar ropa que recibe de donaciones de los vecinos de la localidad. “Comenzamos junto a otra mamá en la Escuela N°60 de Lomas. Al estar viudas ambas, decidimos transformar ese dolor y empezar a trabajar para los más necesitados”, explicó Álida sobre los comienzos, donde confeccionaban ropa para los chicos con tela donada y sus conocimientos para coser.

“Sigo trabajando en la ONG desde mi casa porque necesito ocuparme. Las donaciones que recibimos, las regalamos. A los que se acercan con alguna necesidad, los tratamos de ayudar. Ésa es nuestra misión”, señaló la mujer de 83 años acerca del compromiso con la causa a pesar del paso de los años.

Marcela Alux es otra de las integrantes de la organización y contó sus sensaciones al llevar a cabo esta obra solidaria: “Poder ayudar es una satisfacción muy grande y es un hermoso legado que me dejó mi mamá, quien junto a Álida comenzaron con esto”. Inmediatamente agregó que ver felices a las chicas del hospital, escuchar sus historias y recibir el "gracias", "no tiene precio y no se compara con nada".

A lo largo de estas dos décadas le han brindado su ayuda a miles de personas, incluso atravesando los límites de Buenos Aires y llegando a provincias como Catamarca y Entre Ríos.

Álida aprovechó la oportunidad para agradecerle al Municipio por la ayuda que les brindan: “Continuamente están presentes, conocen acerca de lo que llevamos adelante y nos dan una manito en todo momento”. Para finalizar, compartió el efecto que provocan en el prójimo: “La gente siempre fue muy agradecida por lo que hicimos en tanto tiempo, con los que siguen y con los que ya no están, y eso nos reconforta”.

MÁS SOLIDARIDAD. “Las Mamitas” no descansan y ya proyectan una convocatoria a los vecinos para marzo de 2020: en el marco del inicio de un nuevo ciclo lectivo, los voluntarios de la ONG invitarán a los lomenes a que les acerquen ropa que tienen en desuso para ponerla en condiciones y así otorgársela a quienes pasan necesidades a diario, dada la crisis por la que atraviesa el país y los altos índices de pobreza.