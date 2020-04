La medida comenzó esta mañana. Los trabajadores denuncian "falta de pago" y aseguran que no volverán a prestar servicio hasta que "el dinero esté depositado" en sus cuentas.

Las líneas de colectivo 540 y 553, pertenecientes a la empresa Autobuses Santa Fe, dejaron de prestar servicio desde este martes a la mañana en plena cuarentena debido a que los choferes se encuentran realizando una retención de tareas "por falta de pago".

La medida de fuerza fue decidida en una asamblea de trabajadores y, según pudo averiguar este diario, podría extenderse por tiempo indeterminado si no aparece una solución. "Hasta que el dinero no esté depositado no vamos a salir a trabajar", alertaron los trabajadores.

Según denunció Alberto Galeano, delegado gremial de la línea 540, la empresa ayer les comunicó que los trabajadores que no iban a cobrar los viáticos si el Ministerio de Transporte no les bajaba la plata de los subsidios, algo que finalmente nunca ocurrió.

"La línea 540 es una línea que recauda mucha plata y los negocios de la empresa con los subisidios del Gobierno son negocios de ellos (los dueños de compañía). Nosotros no tenemos nada que ver, solo queremos lo que nos corresponde", apuntó Galeano.

Según comentó, días atrás, los trabajadores tuvieron que realizar una protesta similar para que les paguen la totalidad del sueldo de marzo. "El problema siempre es el mismo", dijo.

El diálogo entre los representantes sindicales y los directivos de la empresa está totalmente cortado, de momento. "La empresa no nos atiende, no hablan con nosotros, no nos hacen un llamado telefónico, nada", comentó el delegado. Y en el medio quedan los pasajeros.

Los problemas en las líneas 540 y 553 son recurrentes y desde hace tiempo se vienen profundizando. La situación complica a miles de vecinos que, a pesar del aislamiento obligatorio, deben toman alguno de estos ramales para llegar a distintos puntos de Lomas.

PARO de colectivoscde dis líneas.Las línea 540 y 553, realizan ahora paro por falta de pago.Medios del Sur Norman Diaz Publicado por Karina Cambiella en Martes, 14 de abril de 2020

EN EZEIZA, TAMBIÉN ALGUNAS LÍNEAS ESTÁN DE PARO. Una situación similar se está produciendo en Ezeiza. Los choferes de las líneas 306, 518 y 222 están llevando a cabo una retención de tareas porque no les depositaron el sueldo de marzo, informaron.

La noticia sorprendió a muchos pasajeros mientras estaban esperando alguno de estos colectivos en sus respectivas paradas y tuvieron que buscar una alternativa, como tomar remises, para movilizarse a sus trabajos o para volver a sus casas.