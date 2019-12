Se adelantó la fecha prevista para el 30 y los abuelos fueron a las entidades bancarias a recibir la ayuda económica en un día de mucho calor. “Pago $6 mil de alquiler, sumado a la luz, el gas y el agua. No me alcanza para nada”, explicó una vecina.

El bono de $5 mil anunciado por el Gobierno para los jubilados y pensionados que cobren la mínima o no superen los $19.067 (cifra como piso garantizado a cobrar) comenzó a pagarse este viernes, adelantándose a la fecha prevista del lunes 30 de diciembre, por lo que los vecinos de Lomas hicieron largas colas bajo el sol, a la espera de poder recibir la ayuda económica.

Es el primero de los dos bonos a pagar, uno en el corriente mes y otro del mismo monto en enero, anunciado por el Presidente Alberto Fernández. Aquellos que superen la mínima, pero no alcancen el piso garantizado, recibirán un proporcional.

Gloria Rodríguez tiene 65 años, vive en el barrio San José, y no llega a cobrar $10 mil de jubilación, por lo que el pago del bono será un alivio: “Pago $6 mil de alquiler, sumado a la luz, el gas y el agua. No me alcanza para nada”, explicó la mujer, para luego indicar que recibe la ayuda de su nieta, quien trabaja en una peluquería y le brinda dinero para poder vivir dignamente.

“Hace dos años que soy jubilado y cobro $13 mil, pero tengo descuentos por mes. Los servicios son muy caros, por eso el bono viene bien. Hubo gente que se fue porque se cansó de esperar”, explicó por su parte Sixto Baez, vecino de Albertina, quien se encontraba en la fila del Banco Nación, ubicado en la peatonal Laprida.

Por último, Teresa Lima se acercó al Banco Provincia y fue en representación de su madre Guadalupe, debido a que no puede trasladarse por problemas de salud. “A comparación de otros lugares, esta cola no es tan larga. El dinero de los dos bonos viene bien, ya que mi mamá es ama de casa”, indicó la mujer, que ejerce la docencia. “Tenemos el alquiler ahorcándonos y además los impuestos. Recién vengo de cancelar una deuda. La plata va a ser destinada sobre todo a los servicios”, finalizó Teresa, a la espera de ser atendida.

Cabe destacar que el ambos pagos son por única vez. También se abonaba un plus de $2 mil a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).