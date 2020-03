El Granate lleva cuatro sin ganar y buscará los tres puntos que le permitan seguir metido en puestos de clasificación. Muñoz o Burdisso es la duda en la zaga central, mientras que Pasquini quedó afuera de los concentrados por lesión.

Lanús, de muy buena campaña que lo despegó de la zona roja del descenso, visitará este domingo a San Lorenzo en partido válido por la 23º y última fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Desde las 17.35 jugarán en el estadio Pedro Bidegain, bajo el arbitraje de Fernando Rapallini y televisación de Fox Sports Premium.

A pesar de los cuatro empates consecutivos, el equipo que dirige Luis Zubeldía no solo irá al Bajo Flores a cambiar la racha sino a buscar tres puntos que lo mantengan en puestos de clasificación directa a la Copa Libertadores de América 2021, aunque para ello todavía restarán jugar las próximas 11 fechas de la Copa de la Superliga.

El Granate tiene 36 puntos, al igual que Vélez, Racing y Rosario Central. El Canalla ya jugó su partido, perdiendo con Argentinos (39 unidades) por 2-1 en La Paternal. En tanto, la Academia y El Fortín cerrarán su participación este lunes, en La Plata y Santa Fe, respectivamente. El Bicho tiene una diferencia de gol de +5 contra +4 de Lanús.

En relación a la formación, será la misma que viene de igualar con Estudiantes de La Plata (1-1) con la única duda de Ezequiel Muñoz o Guillermo Burdisso. El central arrastra una molestia en el cuádriceps y será esperado hasta último momento. Si no jugará el ex Independiente. Además, Nicolás Pasquini no concentró debido a una molestia en el aductor. El lateral izquierdo perdió el puesto con Alexandro Bernabei, aunque fue titular en la Copa Sudamericana.

Mientras define a su próximo entrenador tras la salida de Diego Monarriz, el Ciclón busca ubicarse en puestos de Copa Sudamericana 2021. Viene de ganar en Mar del Plata sobre Aldosivi (3-1) y necesita enderezar el rumbo antes de la llegada del nuevo DT. En ese sentido, el candidato de asoma es Mariano Soso (ex Gimnasia La Plata y Defensa y Justicia). El triunvirato que conforman Hugo Tocalli, Leandro Romagnoli y Alberto Acosta planifica tres variantes.

Alejandro Donatti y el uruguayo Diego Rodríguez retornarán por Gonzalo Rodríguez y Lucas Menossi tras cumplir un partido de suspensión; mientras que el paraguayo Adam Bareiro será el reemplazante de Adolfo Gaich, con un esguince de tobillo.

ANTECEDENTES. Lanús no le gana de visitante al Ciclón desde el Torneo Final 2014, cuando lo goleó por 4-1 con tantos de Jorge Valdez Chamorro (2), Marcos Astina y Diego González, descontado Enzo Kalinski. Después se enfrentaron dos veces más, con un empate y un triunfo local.

San Lorenzo lo venció por última vez en el Campeonato 2015, con una goleada por 4-0 con gritos de Mauro Matos (2), Julio Buffarini y Martín Cauteruccio. En total jugaron 127 en Primera División, con 53 victorias de San Lorenzo (243 goles), 49 de Lanús (192 tantos) y 34 igualdades.

Probables formaciones

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Marcelo Herrera, Fabricio Coloccini, Alejandro Donatti y Bruno Pittón; Julián Palacios, Gerónimo Poblete, Diego Rodríguez e Ignacio Piatti; Ángel Romero y Adam Bareiro. DT: Hugo Tocalli-Leandro Romagnoli-Alberto Acosta.

Lanús: Agustín Rossi; Leonel Di Plácido, Ezequiel Muñoz o Guillermo Burdisso, Lautaro Valenti y Alexandro Bernabei; Marcelino Moreno, Facundo Quignón y Matías Esquivel; Carlos Auzqui, José Sand y Lautaro Acosta. DT: Luis Zubedía.

Hora de inicio: 17.35 (Fox Sports Premium).

Árbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: Pedro Bidegain.