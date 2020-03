Es el cuarto consecutivo para el Granate, que lo ganaba con gol de Marcelino Moreno, pero la entrada de Mauro Díaz fue clave para Estudiantes, que marcó a través de Nazareno Colombo.

Lanús y Estudiantes de La Plata igualaron 1-1 en partido válido por la 22º fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Para el equipo de Luis Zubeldía fue el cuarto partido sin victorias, que le hizo retroceder casilleros en busca de afianzar su lugar en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2021. Por su parte, el Pincha alcanzó los nueve sin sumar de a tres y está fuera de poder ingresar a la próxima Copa Sudamericana.

Después de un prometedor arranque, que hizo ilusionar con un buen partido, las imprecisiones coparon la escena. Arrancó activo Estudiantes, con una presión alta de Rodríguez y un remate cruzado que motivó la respuesta de Rossi. Lanús, de a poco, le fue encontrando la vuelta al mediocampo rival, donde Gómez se movía con bastante libertad. Y si no estuvo del todo fino fue porque Quignón no tuvo esa prestancia de otros partidos (venía de un desgarro) y además Moreno estuvo tapado.

Por derecha, Auzqui le tomó la vuelta a Mura y desde ahí manejó los hilos del ataque, siempre buscando el arco o la presencia de Sand por el medio. Un remate de Esquivel bien controlado por Andújar y otro de Auzqui cruzado fueron las cartas que mostró el local.

La media parte final no fue buena. A Lanús le faltó precisión en los últimos metros y Estudiantes quedó sin conexión del medio hacia arriba, donde Retegui quedó aislado.

Pero el Granate pegó rápido en el reinicio y se armó otro panorama. La jugada la inició Sand con un taco a Esquivel, apertura para Auzqui, centro perfecto a la cabeza de Moreno que la clavó en el ángulo, dejando estático a Andújar.

Era el momento para que el equipo de Zubeldía se ordenara y apostara a liquidar a un Estudiantes confundido. Pero Milito lo puso a Mauro Díaz, que con el correr de los minutos cambió el partido. El ex River filtró un pase para Colombo, y el lateral remató al primer palo, sorprendiendo a Rossi y estableciendo el empate.

Quedó aturdido Lanús, el Pincha cambió la cara y a punto estuvo de otro gol de no ser por una buena intervención de Rossi frente al pibe Sarmiento. Con Belluschi y Orsini, el local pasó a depender de la pegada del ex San Lorenzo y atacó con dos nueve. A ellos le sumó a De la Vega, clave en Tucumán. Pero no le alcanzó el tiempo y a pesar de su búsqueda se quedó con el sinsabor de no poder doblegar a un rival que no atraviesa un buen momento, pero que por varios pasajes alcanzó a complicarlo.