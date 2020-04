El ministro de Turismo y Deportes remarcó que “falta mucho” para que los partidos sean con público. “Sería correr un riesgo innecesario”, remarcó.

Mientras sigue el parate en el fútbol por la pandemia del Coronavirus, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, señaló que, en caso que vuelva la actividad, será sin público en los estadios.

“El fútbol con público va a tardar un tiempo. No me lo imagino ni para junio ni para julio”, remarcó el ministro y expresidente de San Lorenzo. Y dio más precisiones. “El fútbol con público no va a volver hasta fin de año”, resaltó en el programa Fútbol con Mancha.

En ese sentido, el dirigente señaló que está trabajando en protocolos “muy estrictos” desde todas las áreas para que las competencias vuelvan a desarrollarse, aunque recalcó que “falta mucho” para considerar la posibilidad de que el público vuelva a las canchas.

“Sería un riesgo muy innecesario. Por eso se está trabajando para vuelvan los entrenamientos y los partidos, pero con un protocolo muy estricto. Todavía falta mucho para que hablemos del público en los estadios”, aseguró.

Lammens no quiere que el regreso a la actividad signifique un riesgo para alguien, ni para los jugadores ni a los hinchas, y por eso no se quiere apresurar en tomar una decisión. Es por eso también que está en permanente contacto sobre cómo se manejan en los países, especialmente lo que más estuvieron afectados por la pandemia del Coronavirus.

“Es muy difícil dar un pronóstico preciso o certero en este momento. Uno tiene miedo de abrirla y que se dispare la curva de contagios, lo que nos obligará a volver a cerrar”, comentó.

Y en ese sentido, agregó: “La liga alemana anunció que hasta el 30 de agosto por lo menos no habrá público y el jueves hablé con el presidente de la liga española, que me comentó que van a promover la vuelta a los entrenamientos pero con un protocolo sanitario exigente. Por eso hasta bien entrado el fin de año no habrá público en los estadio”.