El ministro de Deportes ratificó el deseo de regresar en estos términos a la actividad en el país. Además, en las próximas horas se reunirá con Gines González García para avanzar con la reanudación de otros deportes.

Con la idea de dar alguna certeza respecto al futuro del fútbol en el país, el ministro de Deportes, Matías Lammens, ratificó que mantienen el deseo de regresar a la actividad “antes de fin año” y “sin público” en las canchas.

“El escenario para que vuelva el fútbol uno siente que todavía es lejano. Más allá de la decisión que tomemos con las autoridades sanitarias, los planteles no están ni entrenando. Seguramente tendré una reunión en estos días con el ministro de Salud para trabajar en los protocolos; no sólo para el fútbol, sino para otros deportes que están pidiendo volver. Mañana o el lunes, seguramente, tenga alguna visibilidad sobre los tiempos”, indicó en una entrevista radial.

Y amplió: “Tenemos que estar en condiciones de volver antes de fin de año. Otras ligas lo están haciendo. Tenemos que pensar en posibilidades de testeos para los jugadores. Esta situación era totalmente impensada hace un par de semanas porque la cantidad de testeos todavía no eran masivos, y no teníamos la cantidad para hacerlo. Pero teniendo ese medio me parece que debemos pensar, con un protocolo muy estricto, en que se empiecen a normalizar las actividades”.

En la misma línea, anticipó que “falta mucho” para que puedan volver los hinchas a las canchas, y se refirió a lo que ocurrirá con otras actividades. “El fútbol se lleva toda la atención, pero creo que en esta salida gradual de cuarentena, en la etapa de flexibilización que se viene se incluirán otros deportes que son parte de nuestra vida cotidiana”, aclaró.