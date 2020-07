Así lo adelantó Carla Vizzotti, la secretaria de Acceso de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ante la consulta. “Depende de los datos de estos días. Es una decisión difícil”, reconoció.

La ansiedad sigue jugando su partido en la vuelta del fútbol en el país. Ahora, quien le puso un manto de duda al regreso fue la secretaria de Acceso de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Carla Vizzotti.

Consultada por fechas y formas, la funcionaria del Ministerio de Salud se mostró escéptica sobre las fechas posibles que se nombraron en las últimas semanas. “Depende de los datos de estos días. Con protocolos se minimizan los riesgos pero lo que sí hay que pensar es cómo encaja esto (la vuelta a los entrenamientos) en el contexto epidemiológico. En función de lo que pase, veremos”, dijo Vizzotti.

Y siguiendo esta línea, agregó: “Estamos en una situación de riesgo de desborde del sistema de salud. Quizás se puede esperar unas semanas más para tener una concordancia con lo que está pasando”.

Su voz es solo una de las que aparecen con peso en las últimas horas. Nicolás Russo, habitual vocero de la AFA, también tomó postura y algo distanciado de la del Ministerio. “Los clubes no resisten más, aunque el hecho de que arranque el fútbol no garantiza nada. En principio, la reunión entre el ministro de Salud, Ginés González García, y el presidente de AFA, Claudio Tapia no debería pasar del jueves próximo. Personalmente, creo que los tiempos que maneja el Gobierno y el Ministerio de Salud fueron los correctos, pero llega un momento en el que tenemos que arrancar, porque si esperamos la vacuna contra el Coronavirus, hasta junio de 2021 no empezamos nada”, expresó.

Sobre ello, Vizzotti reconoció que por los últimos números de casos de Coronavirus se postergó la reunión del ministro y la AFA la semana pasada. Y agregó que pese a la importancia que tiene el fútbol en la cultura nacional, autorizar el retorno a los entrenamientos será “una decisión difícil” de tomar en este contexto. “Los jugadores transitan, circulan y tienen la misma posibilidad de infectarse que el resto de las personas”, explicó.

“El entrenamiento es clave para reanudar el fútbol y sería bueno que suceda, pero no podemos soslayar la situación epidemiológica y sanitaria por los jugadores, por la transmisión y por el gesto que significa que puedan entrenar e infectarse”, resaltó Vizzotti. Y concluyó en que “cualquier protocolo” en un contexto de “circulación intensa” del virus “puede fallar”.

Donato Villani, jefe del equipo médico de AFA, había declarado en línea con la imposibilidad de entrenar de esta manera. “No es fácil organizar las prácticas. El riesgo del contagio está entre nosotros permanentemente y esto va más allá de cualquier implementación de protocolo”, había señalado.

Algo va quedando claro en el día a día: hasta tanto no empiece a descender la curva de casos, el fútbol o las prácticas no volverán.