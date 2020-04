Federico Fattori, volante del Gasolero, reconoció que la pérdida de ritmo se tornará evidente al finalizar la cuarentena y que será necesaria una actividad especial para los jugadores.

Mientras dirigentes e hinchas esperan la vuelta del fútbol desde el costado económico o pasional, los futbolistas piensan en lo físico y en la enorme merma que significó estar tantas semanas sin siquiera poder correr.

Federico Fattori, mediocampista de Temperley, analizó la situación que les toca vivir y reconoció que la pérdida de ritmo será evidente al finalizar la cuarentena. “Trabajamos más que nada lo preventivo, fortalecimiento de músculo, tren superior e inferior, adaptándonos a lo que tiene cada uno en su casa para trabajar y a las herramientas de las que dispone. Lo físico se pierde con tantos días sin actividad en un campo. Los recorridos que uno hace ahí no son los mismos: la vuelta va a requerir de tiempo y una preparación especial”, analizó.

Sin ningún determinación oficial respecto a qué será del futuro de la Primera Nacional (cuándo arrancará y de qué manera), Fattori piensa en una pretemporada como alternativa. “Se va a tener que hacer para que podamos ponernos a punto”. Y sobre el campeonato, agregó: “Nosotros estamos acostumbrados a que los torneos se organicen y desorganicen y tratamos de adaptarnos. Esta situación por supuesto que no ayuda y por eso quizás también se habla de torneos de 30 equipos. A uno como jugador le gusta que llegue el fin de semana, jugar un partido, ganar, y listo. En este contexto solo nos queda esperar que tomen la decisión que crean conveniente para todos y en la que estén todos de acuerdo”, indicó.

Otro aspecto a fortalecer es el mental: el encierro juega su partido cada día y obliga a mentalizarse para no entrar en pánico. “Es muy personal el aspecto psicológico y algo que cada uno por ahí lo trabaja con su psicólogo o con personas con las que te sentís cómodo para poder hablar. En lo personal hablo bastante con el cuerpo técnico y algunos compañeros: en estos días nos enviaron videos de partidos y otras cosas para poder hacer resúmenes y seguir focalizado en lo futbolístico”, indico el ex Nueva Chicago.

Tras las declaraciones de Carlos Tevez sobre los sueldos de los futbolistas, varios colegas del ascenso le ‘pegaron’ al Xeneize. Más comprensivo, Fattori optó por dar su visión siendo un futbolista de recorrido en las categorías inferiores. “No soy quien para juzgar lo que diga otro pero pienso que habla desde su lugar que es diferente al de los futbolistas del ascenso. En estas categorías hay muchos jugadores a los que no les alcanza para poder vivir si no cobran. Muchos viven el día a día y no pueden resignar una parte de su sueldo. Si eso pasa estaría mal porque no se ajusta a la realidad del ascenso”, señaló.

¿Y el tiempo libre? “Aprovecho para estar con mi familia, mis dos hijos, juego con ellos. Miro Netflix, alguna serie y estoy leyendo un libro sobre los All Blacks pero la verdad que se siente a esta altura el encierro. Hay que tratar de cuidarnos porque la situación es complicada y lo primordial debe ser la responsabilidad de no salir a la calle”, concluyó.