Así lo afirmó el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, durante una entrevista radial que ofreció esta mañana con Futurock.

¿Cuándo pueden llegar a volver las clases? La pregunta se repite desde hace semanas. Pero la respuesta, al menos de parte de las autoridades del Gobierno nacional, siempre es la misma: “No tenemos certezas, nosotros ni ningún país del mundo". Eso es lo que dice el ministro de Educación Nicolás Trotta cuando le consultan si se anima a arriesgar una fecha.

Una de las alternativas que se empezó a barajar es que las escuelas puedan volver a abrir después de las vacaciones de invierno, pero aún hoy no hay elementos para confirmarlo. "Es una opción, pero no sabemos. No es una decisión educativa sino epidemiológica. Hay que transitar el invierno, ver cómo nos afecta y el nivel de contagio", apuntó el funcionario.

En declaraciones formuladas esta mañana al programa Ahora Dicen que se emite por Futurock, el ministro de Educación dijo que la reanudación de las clases presenciales "no es algo que vaya a ocurrir en las próximas semanas". Eso sucederá recién cuando los especialistas aseguren que existen las garantías para la salud de los estudiantes.

"Apenas nos recomienden que no va a haber ningún riesgo para los estudiantes, las familias y los docentes, vamos a volver a las aulas físicamente”, insistió.

Al ser consultado sobre cómo será el regreso a las clases, Trotta manifestó: "La vuelta a la escuela se vincula también con la realidad en infraestructura. Es imposible imaginar un esquema de distanciamiento o más de un turno con la infraestructura actual".

Los alumnos concurrieron por última vez a las aulas el 13 de marzo y desde el lunes 16 realizan educación a distancia, a través de cuadernillos, redes sociales, radio, televisión o la página web Seguimos Educando.