La última temporada de “Hawaii 5.0” irrumpe en la pantalla de AXN a partir de este martes a las 19 con nuevas aventuras ambientas en las paradisíacas playas hawaianas.

En el primer episodio, llamado “The Skin Has Been Hurt By The Point Of The Spe”, el equipo debe aliarse con alguien inesperado después del ataque perpetrado al jefe de la mafia de la isla.

La décima y última temporada de “Hawaii 5.0” contará con 22 episodios llenos de adrenalina y mucho sol. El equipo elite de la policía de Hawai, comandado por Steve McGarret nunca se rendirá y vivirá situaciones que los mantendrá al límite, pasando por momentos que jamás pensaron vivir.

La serie cubre las acciones de una pequeña unidad especial de la policía estatal creada por la gobernadora de Hawái, Pat Jameson, para investigar delitos graves en las islas.

El equipo está encabezado por el Capitán Steve McGarrett, un ex Navy SEAL que investiga delitos que van desde el terrorismo hasta secuestro y asesinato

El elenco los completan Alex O¨Loughling, Scott Caan, Chi McBride, Meaghan Rath, Beulah Koale, Jorge García es Jerry Ortega y Ian Anthony.