La Conmebol decidió que no se juegue la final entre River y Boca porque no estaba dadas las condiciones y convocó una reunión con los presidentes de ambos clubes para definir un nuevo día. El Xeneize presentó un escrito y pide sanciones.

El escándalo se apoderó de la escena. Y la fiesta nunca apareció. La revancha entre River y Boca por la final de la Copa Libertadores se tiñó de violencia el sábado, con un grave ataque al micro que trasladaba al plantel xeneize y varios incidentes en las cercanías del Monumental, que obligó la reprogramación para este domingo. Sin embargo, después de las 14.00, la Conmebol confirmó lo que presumía desde el mediodía: el partido fue postergado y el martes, en una reunión con los presidentes de ambos clubes, se definirá cuándo y dónde se jugará.

La decisión fue anunciada por el presidente de la confederación sudamericana, Alejandro Domínguez, a tres horas del inicio estipulado. “Un equipo fue agredido y no hay igualdad de condiciones”, dijo el mandamás mientras los hinchas del Millonario comenzaban a ingresar al estadio. Y en esa línea, sentenció: “Queremos que se juegue cuando haya igualdad de condiciones”.

El sábado, luego de la jornada caótica que se vivió por Núñez, que dejó el saldo de 56 detenidos y a Pablo Pérez lesionado en el ojo, se había decidido reprogramar la final para este domingo a las 17, pero con una condición: jugarlo si hay igualdad de condiciones. Y eso fue firmado por Domínguez, el presidente de Boca, Daniel Angelici, y el de River, Rodolfo D’Onofrio.

Sin embargo, en horas de la mañana, Boca hizo un pedido formal para que se “suspenda” la final porque “no estaban dadas las condiciones”. Y en esa presentación, además, reclama la “aplicación de la sanción prevista en el artículo 18”, que estable distintas sanciones y una de ellas es la quita de puntos. Sobre eso, Angelici recalcó: “No rompí ningún pacto porque lo que se firmó fue un documento donde expresó que la final debía jugarse en igualdad de condiciones deportivas”.

El presidente del Xeneize, acompañado por el técnico Guillermo Barros Schelotto, habló tras el anuncio de Domínguez y, sobre la reunión del martes, anunció: “Voy a ir con la intensión de que el tribunal de disciplina de Conmebol lea el documento que entregamos vía e-mail y después resuelva”. Y agregó: “Me debo a los socios y a la comisión directiva e invocamos a todos los artículos; ojalá la Conmebol revise y conteste todo lo que pedimos”.

D’Onofrio, por su parte, fue muy cauteloso al hablar tras la postergación, pero no titubeo para afirmar que la final se jugará “en River y con público”. También dejó en claro que fue “una postergación”. Y sobre los dichos de Angelici, dijo: “Si fue así (que Boca pidió los puntos) me sorprende. El sábado hubo acuerdo para que no haya desventaja”. Ante eso, agregó, con cierto malestar: “El presidente de FIFA le dijo a Boca que se jugaba 19.15 y yo le dije a Angelici al oído: ‘tenés mi solidaridad’. Cuando volvió y contó el problema que tenían los jugadores, nos reunimos y reafirmé que esa ventaja no la quería tener”.