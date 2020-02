Lo afirmó la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, al tiempo que destacó la imposición de la doble indemnización como “un cambio de época”.

La ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, advirtió que la situación laboral en la provincia es “bastante grave”, mientras destacó que la doble indemnización es “una señal de cambio de época”.

“Es una señal de que el Estado quiere intervenir”, evaluó y subrayó que “encarecer el despido permite que la empresa se acerque a ver qué otras soluciones hay antes de despedir”.

Sin embargo, admitió que “no es una medida que se pueda tener para siempre”. “Es una señal de cambio de época”, enfatizó la ministra, al tiempo que alertó sobre una situación laboral “bastante grave”.

En diálogo con CNN Radio, argumentó: “Se perdieron casi 90.000 puestos en el sector privado registrado y a esto se agrega que también se perdió empleo informal”.

Además, sostuvo que “las pymes están ahogadas financieramente porque recurren a créditos que no pueden pagar”. “Por eso, el Banco Provincia está lanzando programas de financiamiento”, destacó la funcionaria, quien además puntualizó que hay un “problema” con “la caída del mercado interno”. “Si no hay demanda, no importa lo barato que salga contratar un trabajador”, insistió.