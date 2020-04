Jorge Luna, presidente del Club Córdoba de Lomas, exhibió el panorama de la institución en medio de una parálisis total de la actividad. “Venimos de cuatro años muy duros y ahora esto nos vuelve a hundir”, lamentó.

Como le ocurre a la enorme mayoría de las instituciones barriales, el Club Córdoba padece las consecuencias de una cuarentena que lo mantiene a puertas cerradas y en una incertidumbre total sobre el futuro.

Jorge Luna, presidente de la institución de Lomas Oeste, contó cómo atraviesan estos días en los que cerca de 70 chicos no pueden acceder a hacer deporte en el club. “La situación es muy grave, muy dura. El club está paralizado y la mayoría de los chicos que vienen a jugar no son de este barrio sino que vienen del lado de Camino Negro con lo cual el vínculo está muy distante. Son familias que tienen muchas necesidades y uno solo desea poder dar una mano desde el lugar que pueda”, expresó.

A través del Municipio, la última semana lograron coordinar la llegada de ayuda social con mercadería para cerca de 58 personas pertenecientes a la familia del club. Pero, claro está, en un contexto así no alcanza. “Tratamos de asistir desde ese lugar pero se complica. El club no está generando ningún ingreso y por más que merme el gasto de impuestos o servicios, sabemos que más adelante va a haber que pagar y no sé de donde sacaremos el dinero”, explicó. Y amplió: “El club vive día a día, si no te entra dinero los fines de semana por los partidos, casi no hay otro ingreso más que por el alquiler de la cancha. Venimos de cuatro años muy duros y ahora esto nos vuelve a hundir”.

“El Tano” tiene una vida entera relacionado a los clubes de barrio y a sacar a chicos de las calles. Inició su trabajo en los ‘80 en clubes de Lanús y hace ocho años que encabeza su labor en Córdoba. “Estos clubes siempre son difíciles de sostener porque la mayoría de las cosas se hacen a pulmón. Uno tiene la satisfacción de ser solidario y así como muchos participan en la vida de la institución, hay muchos otros que te dan la espalda o ponen palos en la rueda”, expresó.

Y puntualizó en los jóvenes que cambiaron el rumbo de su vida a partir de ser parte de algo: en este caso, un club de barrio. “A mí lo que más me interesó siempre fue formar personas. De 12 jugadores por equipos, si 6 estaban fuera de la droga o de la delincuencia, yo me sentía dichoso. Me pasó muchas veces de lograr que los pibes no se tienten con todas estas cosas que te arruinan la vida y eso me llena de satisfacción y vuelvo a hacerlo una vez más. Hoy hay pibes de la categoría ’73 con los que me sigo hablando y con otros también nos juntamos a comer asado: son pibes que vivían en medio de una villa con cero oportunidades y hoy son tipos de laburo, de familia, incluso dirigentes de los clubes que los formaron y eso me llena de orgullo”, agregó.

Por último, indicó: “Esperemos que esto pase lo antes posible. Nosotros contamos con el apoyo del Municipio y eso es vital para sostenernos pero entendemos que es difícil la situación y precisamos mucha ayuda”.