Se filtraron algunos tramos de la producción de Amazon sobre la vida del “10” y personas de su entorno no quedan bien paradas en las escenas. Claudia Villafañe tomó la palabra y dijo lo suyo.

Salieron a la luz algunas escenas de "Maradona: Sueño bendito", una serie de Amazon que contará buena parte de la vida de Diego, y ya se generó una polémica por otros personajes involucrados.

Primero tomó la palabra Guillermo Coppola, que no queda bien parado en algunos tramos, y ahora fue la propia Claudia Villafañe quién habló sobre la serie en “Intrusos”.

“Nadie de la serie se comunicó conmigo”, aseguró Claudia, y agregó: “Nadie me presentó los contratos, ni los libros de la serie”. Incluso, aclaró que no habló con Julieta Cardinali, que la interpretara en un tramo de la serie.

“No me gusta que me traten en la serie como una mujer que no soy”, agregó sobre lo expuesto en esta ficción.

En algunas escenas, se muestra la situación vivida en Punta del Este en enero de 2000 cuando Diego estuvo muy complicado de salud y muestra a Claudia más preocupada por el patrimonio del “10” que por sus problemas médicos. También Coppola queda implicado en esa parte de la ficción.

Por otra parte, se refirió a su vínculo con Diego: “Seguimos siendo una familia, a pesar de estar separados”. “No voy a desmentir a cada persona que habla mal de mí. Yo viví situaciones que nadie las cuenta”, apuntó la madre de Dalma y Gianinna.

UNA SERIE QUE SE LAS TRAE. Rodada en cuatro países diferentes y en escenarios emblemáticos como la Bombonera porteña o el estadio Azteca mexicano, con un elenco de grandes figuras y una ambientación de época que abarca más de cuatro décadas de la vida del Diego, "Maradona: Sueño bendito" es la gran apuesta de Amazon por conquistar el mercado latino de las series en 2020.

El reparto estará encabezado por tres Diegos: Nicolás Goldschmidt como el de los humildes inicios en Argentinos Juniors, Nazareno Casero en su etapa más gloriosa en Napoli y la Selección, y Juan Palomino en su tormentosa etapa madura, que incluirá hitos como el partido homenaje que tuvo en la Bombonera en 2001 y la dirección técnica de la Selección en Sudáfrica 2010.

Reconocidos actores y actrices, también argentinos, encarnarán a toda la nómina de familiares, amigos y enemigos casi tan famosos como el hoy entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Mercedes Morán y Rita Cortese (Doña Tota), Pepe Monje y Claudio Rissi (Don Diego), Laura Esquivel y Julieta Cardinali (Claudia Villafañe), Leonardo Sbaraglia (Guillermo Coppola), Peter Lanzani (Jorge Cyterszpiller), Marcelo Mazzarello (Carlos Bilardo), Darío Grandinetti (César Luis Menotti) o Nicolás Furtado (Daniel Passarella), son algunos de ellos.