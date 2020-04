El numeroso combo de la región registró un video de este tema de su repertorio con cada uno de los músicos tocando y cantando desde sus hogares. Adelantan que se vendrán nuevas canciones en la web.

La Rumbadera grabó una versión de cuarentena de “Barrio Lindo”, una de las canciones clásicas de su repertorio, con cada uno de los músicos tocando desde sus propias casas y respetando el aislamiento.

“Nos estábamos extrañando, la grabación surgió de esa necesidad, de la necesidad de tocar. Decidimos tocar de esta manera y compartirlo en las redes”, le cuenta a La Unión el Chino Suárez, uno de los integrantes de este numeroso combo de la región.

En estos días marcados por la cuarentena, distintos grupos se animaron a grabar de esta forma y luego compartir esta creación colectiva y a la distancia con sus seguidores.

“Lo fuimos puliendo. A partir de una base rítmica, te acomodás y cada uno la tiene como referencia. Después de hizo la mezcla”, explica sobre este clip realizado por Video a la gorra.

“Barrio Lindo”, donde se cuenta una historia que transcurre en esa localidad de Almirante Brown, es el primer video de una seguidilla que prometen seguir subiendo a la web, inclusive con la sorpresa de algún tema estreno.

La Rumbadera se define como una “Orquesta de música mestiza”, con una “hermosa mezcla” de ritmos que incluyen afro, rumba, cumbia, son y otros sonoridades.

UN ARTISTA EN CUARENTENA. El Chino Suárez, además de capitanear La Rumbadera, es un artista multifacético. Como actor es parte del elenco de “El loco y la camisa”, del infantil “Fuera de circo” y también se sube a escena en distintas varietés, entre otras aventuras.

“La verdad que es algo insólito, no tiene explicación. Uno sale a ganarse el mango saliendo a la calle, yo vivo de las funciones que hago, de los shows. Uno está estirando los ahorritos y se suman los programas de Gobierno”, apunta.

Este artista, mientras cumple la cuarentena en familia, tiene su mirada sobre estos extraños días que pasa casi toda la humanidad.

“La actividad supeditada a esta situación. El que tenga ganas de hacer algo, que lo haga, y el que no tenga ganas, que no lo haga y está todo bien. A todes les humanes no les pasa lo mismo”, cierra.

EL VIDEO DE “BARRIO LINDO”