Será este viernes, a las 11, a través de un acto en la sede del Ministerio de Salud. La guía fue actualizada por el Gobierno Nacional en diciembre del año pasado.

La provincia de Buenos Aires se adherirá este viernes al Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

La firma se realizará a las 11 en la sede del Ministerio de Salud bonaerense, en La Plata, con la presencia de su titular, Daniel Gollán, y la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz. Poco antes de asumir como ministro, Gollán había expresasdo el compromiso de adherir a la guía.

"Está en el Código Penal y un fallo de la Corte dijo que hay que hacer este tipo de protocolos. Quien no lo hace, no puede decir que respeta a la Justicia o defiende a la República", explicó Gollán al sostener que "la ILE no sólo es una cuestión sanitaria con la que uno acuerda, es un mandato de la Corte Suprema".

Para acceder a la ILE hay que brindar el consentimiento y firmar una declaración jurada que indique que la mujer fue víctima de una violación o corre riesgo su salud. El Protocolo fue actualizado por el Gobierno Nacional en diciembre del año pasado.