La segunda novela de Roberto Fontanarrosa llega por primera vez a las tablas con la adaptación y la dirección de Cristian Palacios. El debut de esta puesta en escena será este sábado, en el Ensamble.

“El Área 18”, la segunda novela de Roberto Fontanarrosa, adaptada y dirigida en formato teatral por Cristian Palacios, se estrena este sábado en el Banfield Teatro

Ensamble.

En la obra habrá acción, humor, espionaje, aventuras y fútbol, mucho fútbol, en esta versión escénica de la famosa novela del autor rosarino, que nunca antes fue llevada al

teatro.

EN PRIMERA PERSONA. “La adaptación fue difícil, pero muy divertida. El libro pudo ser adaptado en una película de Steven Spielberg, pero nosotros usamos todos los recursos que nos da el relato escénico y con cuatro actores hacemos todos los personajes para que aparezca todo. Es un desafío en una sala de teatro”, le cuenta a La Unión Cristian Palacios, a cargo de la adaptación y la dirección de la obra.

En la puesta no está todo de manifiesto, lo que genera que el espectador haga volar su propia imaginación. “Uno de los recursos es el de la imaginación, no hay un volcán, pero el espectador se lo imagina”, acota.

“El Área 18” tiene una temática futbolera, al igual que otros pasajes de la obra de Fontanarrosa, pero esto no excluye a los que no son seguidores del mundo deportivo. “Yo no soy muy futbolero y los actores tampoco, pero nos metemos en un mundo fascinante de nuestra cultura. Hice una investigación antropológica y el conocimiento futbolero me lo dio Fontanarrosa”, acota.

Cristian Palacios hizo su tesis universitaria con la obra de Roberto Fontanarrosa y en esta adaptación también incluye fragmentos de “El fútbol es sagrado”, del mismo autor rosarino, en el inicio de la obra.

“La obra también tiene espionaje, hay momentos de intriga y la segunda parte es muy vertiginosa. El final es como una montaña rusa”, cierra.

EL TEXTO ORIGINAL. “El Área 18”, la segunda novela de Roberto Fontanarrosa, publicada en 1982, narra otra misión del aventurero e internacional personaje sirio “Best Seller”.

Congodia, un pequeño país africano, ha logrado su independencia y el desarrollo de su economía a través de su equipo nacional de fútbol, que juega en el estadio Bombassi, construido en el cráter de un volcán.

Pero Congodia se encuentra en una situación geográfica y las apuestas se tornan cada vez más fuertes. Es entonces cuando una corporación internacional decide armar un conjunto capaz de obtener la victoria: una caterva de mercenarios que debe vencer a la selección local. “Best Seller”, su capitán, es el único hombre que puede conducirlos al éxito.

MÁS INFO: “El Área 18”, sábados 9, 16 y 23 a las 19.30, domingos 10 y 17, a las 17, en el Banfield Teatro Ensamble, Larrea 350.

Entradas, $350; jubilados y estudiantes, $280.