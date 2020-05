Verónica Fernández asegura que "vive con miedo" y que no duerme tranquila desde que la llamaron de la fiscalía para confirmarle la noticia.

Verónica Fernández asegura vive "con miedo". Desde que la llamaron de la Fiscalía para avisarle que el presunto autor material del crimen de su marido, Adrián Albanese, se fugó del Centro de Menores de Lomas de Zamora, no duerme tranquila. No solo porque quizá nunca más lo vuelvan a recapturar, sino porque, como dice, "hay un asesino suelto".

"Estamos haciendo esto visible para que pueda moverse un poco la Justicia porque si no, queda como alguien más que se fugó", señaló este viernes la viuda del pizzero de Banfield en diálogo con la señal de noticias TN. La noticia en realidad primero trascendió a través de algunos medios y luego se comunicaron desde Tribunales para confirmarle la información.

Este lunes, Cristian Agustín Rodríguez, se escapó junto a otros cinco internos del Centro de Recepción, Evaluación y Ubicación (CREU) de Lomas de Zamora. El joven estaba alojado allí desde agosto de 2019, imputado de "robo agravado por el empleo de arma de fuego" y de "homicidio agravado criminis causa y tenencia de estupefacientes para comercialización".

La situación dejó "absorta" a Verónica. Su abogado, Facundo Ferro, comentó: “(Ella) no entiende nada. La venís luchando, la venís peleando, y encima pasa esto. Y dice ´¿Pero cómo puede ser que se escape?´. Lo que se preguntaría cualquier ser humano”, expresó.

Las dudas no paran de taladrarle la cabeza a la viuda y la incógnita sobre lo que sucederá en el futuro más cercano con la causa no la dejan en paz. "El único que estaba prófugo se mató, no lo agarraron, y ahora se fuga el autor material del crimen de Adrián. Yo ya no sé lo que hacer, ya no sé lo que pensar. No entiendo nada", resaltó esta mañana.

Desde febrero, la mujer y su familia estaban esperando con ansias el comienzo del juicio. El 26 de mayo pasado estaba previsto que se llevara adelante una audiencia preliminar, antes del inicio del debate, pero el proceso quedó suspendido a causa de la pandemia.

Ahora la fuga cambió todo. Verónica comentó que vecinos de Remedios de Escalada se comunicaron con ella para decirle que Cristian Rodríguez se encontraba escondido en una casa de esa localidad. Al respecto la mujer pidió: "Que todas las personas que tienen información denuncien, no sean cómplices todas las personas que saben dónde está".

(noticia en desarrollo)