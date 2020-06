El film sobre el personaje de Nickelodeon creado por Stephen Hillenburg estará disponible a través de Internet sin hacer una escala previa en los cines.

"The SpongeBob Movie: Sponge on the Run", la película basada en el popular personaje de Nickelodeon, no se estrenará en cines por el Coronavirus y la cadena y los estudios de Paramount decidieron realizar un lanzamiento a través de la web.

El film iba a estrenarse el 22 de mayo, pero fue pospuesto hasta el 7 de agosto durante la pandemia, aunque finalmente su llegada al público será digital, primero por compra directa y en 2021 a través de la plataforma CBS All Access.

"Este lanzamiento se sincronizará perfectamente con el cambio de marca planeado del servicio a principios de 2021. Daremos la bienvenida en el catálogo a Bob Esponja y a la pandilla de Fondo de Bikini de la mejor manera posible", indicó el presidente de Viacom CBS Digital, Marc De Bevoise.

A partir de esa fecha también estarán disponibles todas las temporadas anteriores de la serie creada por el animador, caricaturista y biólogo marino Stephen Hillenburg.

"Bob Esponja", la serie animada sobre unos personajes que viven en el fondo del mar, que ha triunfado en todo el mundo, se estrenó en 1999 en televisión y se emitieron más de 250 episodios.

En 2004 se estrenó el film "Bob Esponja, la película", que recaudó en todo el mundo US$140 millones. Su secuela, "Bob Esponja: un héroe fuera del agua", llegó a los cines en 2015 e ingresó US$325 millones.