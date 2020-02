Ante todo, soy una mujer de palabra. Lo que prometo, lo cumplo. Para mí las palabras no se las lleva el viento, la palabra empeñada es igual que una firma. Soy chapada a la antigua y lo que digo, lo cumplo.

¿Qué me agarró un ataque de solemnidad?, nada que ver que, querida. Sólo estoy queriéndote decir que le di mi palabra a estos con que si cumplían con todo lo que les encargué, les permitía hacer esa joda en casa.

Cómo hicieron todo, a regañadientes y con cara de ya sabés qué, ahora tiene vía libre, no tan libre, para hacer el asalto ese.

¿Que hace mil años que no se le llama asalto?¡Que soy una anticuada! Mirá vos, tenemos la misma edad, pero vos te hacés la moderna, la chanchera. Hacete cargo jovata, sos una pendevieja.

Volviendo... La cosa es que les dije que sí, le gané de mano a mi marido, que siempre queda como el bueno de la película, y yo, como la eterna bruja.

La cosa es que también se encargaron de la organización y yo ahí en la reposera mirando, ni un dedo moví esta vez. Ahí andan, haciendo los mandados, limpiando el fondo, poniendo luces.

Me dijeron que no iban a ser tantos como siempre, pero se hacen los giles y no dicen nada de nada de la cantidad, por algo debe ser, ¿no?

La nena me dice que no cambia nada el número, que me quede tranquila, que va a estar todo bien, que quizás sean muchos, pero que también algunos no van poder.

Ella es así, siempre modosita y diplomática, con el mayor no se puede hablar, es el malhumor en dos patas. “¡Mamá no hinches, dale!”, es lo único que sabe decir.

Lo bueno es que consiguieron refuerzos y un par de amigos de ellos se plegaron a la organización, muy educaditos, lo único es que tratan de señora o de ¡doña!, me hacen sentir una anciana, le debo perecer del Medioevo a estos pibes de ahora.

Ah, ahora los comprometí a los dos y con un par de amigos de testigos, que después de la festichola, limpian todo y dejan todo como estaba.

Me juraron por la Patria y por los Santos Evangelios que ellos también tienen palabra y que iban dejar todo limpito y reluciente. Les dí mi voto de confianza, espero que no me fallen. Dale reíte nomás, que la que ríe última, ríe mejor. Ya vas a tener los tuyos y tus bolonquis incluidos. Mientras vos te reís como una pavota, voy a supervisar a estos pibes, después te cuento como salió todo.