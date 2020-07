Con dirección Mariano Godoy y en plena cuarenta, grabaron desde distintos puntos del país y del mundo una versión de “Romance de Barrio” al conmemorarse el “Día del Bandoneón”.

En plena cuarentena obligatoria, los alumnos del Orquesta Escuela de Bandoneones (OEB) se unieron virtualmente para interpretar desde sus casas una emotiva versión del “Romance de Barrio”, de Aníbal Troilo, a propósito de conmemorarse este sábado el “Día del Bandoneón”.

La interpretación múltiple de la canción, que reunió a 20 alumnos, recibió participaciones provenientes de Esquel, Puerto Madryn, Cafayate, Rio Negro, Buenos Aires, Estrasburgo y San Pablo.

Como un símbolo de unión, esperanza, cada músico agregó además de su participación musical, filmaciones de su vereda y su barrio, que fueron editados en la imagen de forma simultánea para incluir en el video el sentido poético del tema.

Desde que comenzó la cuarentena y se suspendieron las actividades presenciales, la Orquesta escuela de bandoneones (OEB) dirigida por el músico Mariano Godoy, extremó medios e imaginación para no frenar el proyecto.

“La tarea no es sencilla. La orquesta escuela, desde sus inicios en 2014 tuvo un objetivo educativo pero también social, integrando estudiantes que no podían acceder a la compra de su instrumento, no vivían en Buenos Aires y no recibían clases de otros estilos musicales que no fueran tango”, le comenta el músicos de Remedios de Escalada.

¿POR QUÉ ES EL “DÍA DEL BANDONEÓN”? El Día del Bandoneón se conmemora en Argentina el 11 de julio para recordar el nacimiento de Aníbal Troilo, considerado "el bandoneón mayor de Buenos Aires".

El 13 de abril de 2000 la Ciudad de Buenos Aires había sancionado la ley 366 que decretaba esa fecha como Día del Bandoneón. El 11 de julio de 2005, el Congreso de la Nación Argentina declaró esa fecha como Día Nacional del Bandoneón mediante la ley 26.035, sancionada el 18 de mayo de 2005.

Los propulsores de esta ley fueron Francisco Torné, nieto de Troilo, y el poeta Horacio Ferrer, amigo del músico y presidente de la Academia Nacional del Tango.